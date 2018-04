Enhedslisten vil boykotte fælles 1. maj

Selv om der nu er indgået forlig om nye overenskosmster mellem lønmodtagernes organisationer og arbejdsgiverne på det offentlige område, er partiet utilfreds med, at den socialdemokratiske formand for Sjællands Regionsråd er inviteret til at tale, fordi han samtidig er arbejdsgiver.

I en situation, hvor overenskomst-forhandlingerne på det offentlige område står som det centrale tema, finder vi det helt forkert, at man har valgt at invitere arbejdsgiversiden til at holde den politiske hovedtale.

Men for det første har det jo intet med overenskomst-forhandlingerne at gøre, og for det andet er det svært at se, hvorfor en socialdemokratisk politiker skal have æren for en beslutning, som blandt andet Enhedslisten længe har kæmpet for.