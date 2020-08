Enhedslisten ude af budgettet: - Unødvendige besparelser

Under forhandlingerne om Roskilde Kommunes budget for 2021 på rådhuset blev Enhedslisten det første parti, der røg ud af forhandlingerne.

- Faktisk kunne det også være opnået uden nogle besparelser, hvis man bare havde haft tålmodighed og taget det over fire år. Prognoserne for kommunens økonomi er nemlig blevet kraftigt forbedret på det seneste , så de nu påtænkte nedskæringer i kommunens service er overflødige, mener Stougaard.

Han undrer sig samtidig over, at flertallet ikke vil være med til at hæve personskatterne for knapt 20 mio., hvilket kommunen godt må nu uden at få straf-betaling, fordi Roskilde har mistet et tilsvarende beløb i den nye udligningsordning med andre kommuner fra næste år.