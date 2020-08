Enhedslisten til budget - Højere skat fremfor en dårligere service

Henrik Stougaard og Enhedslisten ønsker ingen nedskæringer i Roskildes budget for 2021.

Roskilde Avis - 16. august 2020 kl. 03:59 Af Foto: Thomas Olsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Enhedslisten i Roskilde er ikke i tvivl om sin prioritering før byrådets kommende forhandlinger om kommunens budget for 2021:

- Vi vil undgå enhver form for ringere service overfor borgerne, selv om det nok betyder en mindre skatteforhøjelse, siger partiets to medlemmer af byrådet Henrik Stougaard og Susanne Lysholm.

De regner med, at borgmester Tomas Breddam i de afgørende forhandlinger får samlet et flertal bag kommunens budget.

- I øjeblikket er der ikke en gang en skitse til et budget, hvilket vi aldrig før har oplevet lige før forhandlingerne. Men det er egentlig forståeligt nok, fordi corona-krisen har givet så stor usikkerhed om mange af forudsætningerne for budgettet.

Prioriteringer fra El

Udover at foretrække højere skat i stedet for besparelser har Enhedslisten i Roskilde Byråd to andre vigtige punkter i forhandlingerne:

En god balance, både økonomisk, socialt og med hensyn til bæredygtighed.

Samt en langt større investering i forebyggende indsats.

- Her er et felt, hvor Roskilde er langt bagud - og en konservativ nabokommune som Høje-Taastrup gør det langt bedre.

Henrik Stougaard og Susanne Lysholm hæfter sig ved, at Roskildes økonomi for de næste år nu tegner sig langt bedre, end det så ud tidligere i år. Derfor mener de heller ikke, der er det store behov for besparelser.

Mange muligheder

Realistisk set er det dog ikke særligt sandsynligt, at hverken Enhedslisten eller SF kommer med i et nyt budget-forlig. De vil ikke være med til at lave så store besparelser, som borgmester Tomas Breddam har ønsket for at øge kommunens kassebeholdning, så der igen er råd til nye eller uforudsete udgifter.

Omvendt kan de to venstrefløjs-partier dog komme i spil, hvis den borgerlige fløj står stejlt på skatte-sænkninger og endnu større besparelser.

Den socialdemokratiske borgmester har med 15 ud af byrådets i alt 31 mandater mange muligheder for at opnå et flertal, da det jo kun kræver et ekstra mandat.

Dermed kan Breddam få flertal på 19 i byrådet sammen med Enhedslisten og SF. Han kan også lave forlig med R og DF, som det skete i år med 19 mandater bag.

Endelig er der mulighed for et bredt forlig over midten, hvor Venstre og Konservative med deres i alt 8 mandater også kommer til at deltage.

