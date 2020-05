Roskilde skal overveje sin fremtidige energipolitik for at finde alternative kilder til fjernvarmen, når der på et tidspunkt ikke er affald nok til at holde gang i ARGO?s store forbrændingsanlæg ved Københavnsvej. (Foto: Oluf Høst)

Enhedslisten foreslår en ny strategi: Fjernvarme uden affaldsforbrænding

Roskilde Avis - 25. maj 2020 kl. 08:39 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis Roskilde i fremtiden skal leve op til de store miljømål om at reducere CO2-udslippet med op til 70 pct., bliver det også nødvendigt at stoppe med at brænde affald af for at fremstille fjernvarme og elektricitet.

Derfor foreslår Enhedslisten, at byrådet tager fat på at udarbejde en ny strategi for kommunen, så man kan forberede denne omstilling i god tid.

- Vi bør forberede os allerede nu, så de store investeringer i ARGO's nye forbrændingsanlæg ved Københavnsvej kan nå at tjene sig selv hjem, forklarer byrådsmedlem Henrik Stougaard.

- Men det er jo tosset, at vi i dag importerer affald fra Storbritannien og andre steder, for at have nok til at holde gang i vores forbrænding til at fremstille varmt vand til Roskildes store fjernvarmenet.

Andre energikilder

Han og Enhedslisten forestiller sig andre energi-kilder til i fremtiden at levere fjernvarme og elektricitet. F.eks. store anlæg med varmepumper og vindmøller eller hvad ny teknologi nu ellers kan byde på.

- Men vi vil bevare Roskildes gode fjernvarme-system, der nu gennem mange år har sikret effektiv og forholdsvis billige fjernvarme til en stor del af Roskildes indbyggere.

- Vores forslag skal ikke afskaffe fjernvarmen. Tværtimod ønsker vi at redde den, når der bliver stadig mindre affald, bl.a. fordi vi får en stadig bedre sortering, så der bliver en mindre del tilbage til at blive brændt af.

tk