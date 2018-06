Eneulykke på Hornsherredvej

En 28-årig mand fra Vordingborg slap med mindre skader, da han kørte galt på Hornsherredvej lidt syd for Munkholmvej-rundkørslen mandag morgen. Den 28-årige har formodentlig fået et ildebefindende og mistede kontrollen over bilen. Den kørte tværs over vejen og ind i et træ. Efterfølgende blev den 28-årige kørt i ambulance til skadestuen, da han klagede over smerter i brystet.