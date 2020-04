En sten fra hjertet

Det er efterhånden længe siden, at de fleste børn har været en tur i børnehaven, hvor de ellers er vant til at møde børn og voksne i hverdagen.

Jette Andreasen fra børnehaven fortæller, at de voksne i børnehaven har bedt børnene male og lægge sten ved Nova, for at give forældrene forslag til aktiviteter og for at holde kontakten mellem børn og Nova imellem.