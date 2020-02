En posefuld vinterferie-aktiviteter

Poserne er proppet med inspiration til en god vinterferie i Roskilde. Mange af kommunens butikker og attraktioner har bidraget med indhold, få f.eks. et opgaveark til Vikingeskibsmuseet, som kan bruges i forbindelse med deres vinterferieaktiviteter.

Grundsmag giver rabat på deltagelse i fastelavnsbolleværkstedet, hvor man selv skal pynte sin egen bolle helt efter smag og behag. For at blive helt klar til fastelavn skal der også et kostume til, og det kan man i løbet af vinterferien lave i Byens Hus.