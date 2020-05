En plan for Sankt Hans: Boliger og grønt åndehul

Efterhånden som Region Hovedstaden rykker ud fra den vestlige del af det gamle Sct. Hans Hospital, der en gang var Roskildes største arbejdsplads, planlægger kommunen at omdanne området til et grønt åndehul med op til 350 nye boliger boliger i de historiske bygninger.

Fredet kurhus

Kurhuset og varmecentralen er fredede, og her kan der fortsat være museum, kirke og forsamlingslokaler. De fleste øvrige bygninger er bevaringsværdige og må derfor ikke ændres udvendigt.

Enkelte ikke bevaringsværdige bygninger kan blive fjernet og erstattet af nyt byggeri, som stilmæssigt skal passes ind i den historiske bebyggelse.

De kommende boliger ventes at blive meget attraktive. Derfor ønsker kommunen samtidig at sikre adgang for alle, så det flotte naturområde ud til fjorden kan fungere som et rekreativt åndehul for alle roskildensere.