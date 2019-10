En lammesteg fra et lam, jeg har klappet.

?Jeg kunne hverken drømme om at blive vegetar eller holde op med at drikke australsk vin. Jeg har rigeligt med årsager til at påkalde mig vrede blikke fra de klima-skrappe? Foto: HDRFOTO.DK

Af Kaj Bollmann/ Sognepræst i Jyllinge

Jeg havde fødselsdag i sidste uge. Gaven fra min kone var et lammeskind. Men ikke et helt almin-deligt af slagsen. Det er gråt med dejlig krøllet uld. Men det mest specielle ved det er, at jeg selv har været med til at passe det lam, som skindet stammer fra, så jeg kender det nærmest personligt.

Det samme gælder for lammet bag den særdeles velsmagende lammeryg, som var hovedret i fød-selsdagsmiddagen. I fryseren ligger resten af lammet, og i køleskabet en sidste stump af en spege-pølse, der er lavet af kød fra et af de får, der blev slagtet sammen med lammene. Og nej - det er ikke skrækkeligt at spise et lam, man har kløet i nakken! Tværtimod. Det smager formidabelt.

Jeg har det privilegium at være med i Jyllinges velkendte fårelaug, som har får gående på Lilleø om sommeren og på Korskilde om vinteren. Fårepasning giver god motion, ikke mindst ved at ro over til Lilleø og tilse dem eller grave tidsler op - en opgave, der denne sommer har været ved at tage pippet fra os pga. mængden af tidsler.

Får med godt liv

Det er også hyggeligt at se mange børnefamilier og børnehaver til "åben stald", når lammene er født, eller når de skal fragtes over til Lilleø i joller. Fårelauget er et naturbeskyttelsesprojekt, der holder græsset nede på Lilleø, til gavn for de sjældne planter og fuglelivet. Og så er det naturligvis et hyggeligt fællesskab af frivillige. Så der er ikke grænser for, hvor meget godt, der kan siges om det.

Men det ikke mindst vigtige er, at vi ved, hvad de lam, der kommer ud af det, har fået at spise. Vi ved, de har haft et godt liv, og vi ved af erfaring, at det kød, der kommer ud af det, har en smag, der er på et helt andet niveau end det fra frysedisken.

Og det er egentlig der, jeg vil hen. Det er allerede ved at være en trend at bruge lokale råvarer. Og det er altså ikke nogen dårlig idé! Vi kan ikke alle sammen være med i et fårelaug. Så mange fåre-laug er der slet ikke plads til! Men det er da absurd, at vi køber smagløse new zealandske lamme-køller, som er fremstillet på mega "fårefabrikker", og ikke mindst: som er fragtet stort set så langt, som det kan lade sig gøre her på jorden, med et kraftigt co2-aftryk til følge.

Fra nærområdet

Jo, men danske lammekøller er dyre, lyder det så. Tjoo, men samtidig er det måske også fornuftigt at sætte kødforbruget lidt ned? Især da hvis man så får bedre smagsoplevelser, bedre dyrevelfærd og en mere klimafornuftig måde at forbruge på.

Det samme gælder æbler. Bortset fra i år, hvor der ikke har været så mange æbler, ærgrer det mig hvert år at se tonsvis af æbler ligge og rådne under træerne her i lokalområdet, og at høre om endnu en æbleplantage, der lukker, fordi den ikke kan konkurrere med billige - og smagløse - æbler fra Sydafrika og andre fjerntliggende lande. Absurd, når vi i Danmark har et ideelt klima til at avle velsmagende og sunde æbler.

For slet ikke at tale om, når man i supermarkedets øko-afdeling ser "økologiske" mangofrugter fra et eller andet meget eksotisk land. Igen: det økologiske klinger noget hult, når man tænker på kli-maftrykket ved den lange transport.

Det er ikke fordi jeg skal spille hellig. Jeg kunne hverken drømme om at blive vegetar eller holde op med at drikke australsk vin. Jeg har rigeligt med årsager til at påkalde mig vrede blikke fra de klima-skrappe. Det er heller ikke fordi jeg er fortaler for sådan en national "køb dansk"-tanke. Jeg er ret ligeglad med, om jordbærrene i juni er produceret nord eller syd for grænsen. Men jeg er ikke ligeglad med, hvor langt de er transporteret. For det tror jeg er noget, vi kommer til at arbejde med i fremtiden. Og så er det jo heldigvis godt, at det, der kommer fra nærområderne, som regel smager bedre.

Og så lige til sidst: Jeg havde ellers lovet mig selv og min kone, at jeg i denne uge for en gangs skyld ikke ville løfte pegefingre over noget. Det kunne jeg vist ikke helt holde. Så, undskyld!