En imponerende maveplasker - Byrådet besøgte ny svømmehal

Roskilde Avis - 20. august 2020 kl. 17:15

Roskildes kommende svømmehal, der i øjeblikket ventes færdig til april 2021, bliver på alle måder en imponerende maveplasker. Både når det gælder faciliteter, udformningen - og prisen.

Det flertal i byrådet, der torsdag var med på en rundvisning i det store byggeri, kunne her se, hvordan arbejdet er skredet frem.

Arkitekt Klaus Kellermann fra kommunens tekniske forvaltning har som intern bygherre har stået i spidsen for arbejdet. Han kunne fortælle om de mange forskellige funktioner i den kommende svømmehal, der er bygget sammen med den gamle i Roskilde Badet.

Borgmester Tomas Breddam bød først velkommen og kunne konstatere, at meget vand er løbet i åen, siden beslutningen om byggeriet blev truffet. Til gengæld er der ikke kommet noget vand i det nye 50 meter bassin endnu.

- Men det ser jeg nu frem til, så man på ny kan få en god svømmetur, som jeg efterhånden har savnet længe, sagde han.

tk Sådan gik det til Tilbage i 2021 begynder formanden og næstformanden i Kultur- og Idrætsudvalget Birgit Pedersen (SF) samt Lars Lindskov på den proces, der skal føre til , at Roskilde kan få en ny og moder svømmehal.

I kommunens budget for 2014 besluttes det første gang, at der skal opføres en ny svømmehal. Her er det den daværende konservative leder, Carsten Wichmann, der ville have en på 50 meter, så lokale konkurrence-svømmere kunne få topforhold.

Roskildes daværende 'sportsminister', SF's Birgit Pedersen, ønsker til gengæld at få gode wellness-forhold for familierne, hvilket der efter hendes og andres mening er langt mere brug for.

Et flertal er indstillet på at opføre den nye store svømmehal ved siden af det gamle Roskilde Bad på Bymarken, og på det tidspunkt regnes med en pris på 130 mio.

Et mindretal, bestående af V og DF, ønsker en todelt løsning med wellness-faciliteter på Bymarken og en hel ny lang bane placeret i Trekroner, hvor det er lettere at komme til med både bil og tog fra hele kommunen.

I foråret 2017 kommer en politisk afklaring. Et flertal på 16 medlemmer i byrådet, bestående af S-SF-K og R, indgår et forlig om at få bygget en ny stor svømmehal ved Bymarken til en skønnet pris på 143 mio. kroner.

Et mindretal på 15 er imod. Venstre og DF, fordi de mener, det er en forkert og for dyr løsning. Enhedslisten, fordi partiet mener, at pengene kan bruges bedre til service indenfor bl.a. skole- og børneområdet til borgerne.

En arkitekt-konkurrence resulterer i et vinderforslag, der lever op til den ønskede beskrivelse.

Men ingen firmaer ønsker at udføre arbejdet som totalentreprise til denne pris. Da kommunen så barberer i projektet, er der stadig ingen, som vil påtage sig den samlede opgave.

I stedet beslutter kommunen at gennemføre projektet som fagentreprise, hvor man selv styrer det samlede projekt og udbyder de enkelte opgaver hver for sig.

Byggeriet viser sig at blive langt mere kompliceret og dyrere end forudset, hvilket i flere omgange er resulterer i flere forsinkelser og tillægsbevillinger.

Byrådet i 2019 beslutter, at der skal gennemføres en undersøgelse af, hvad der er gået galt undervejs i byggeriet. Det skal foregå, når arbejdet er færdigt, så man kan lære af det til en anden gang.

I januar 2020 gennemfører den nye vicekommunaldirektør Martin Barnkop Lindgren en ny forhandling med alle entreprenørerne for at få en holdbar tidsplan og samlet pris.

Byrådet må nu acceptere en samlet pris, der er vokset til 227 mio. kroner, inkl. indretning af udenoms-arealerne.

Til gengæld er arbejdet siden skredet frem uden yderligere problemer, så den nye svømmehal nu skal kunne indvies i april 2021.