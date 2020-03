En bedre køreplan

Mens Roskilde venter på igen at blive centralt placeret på en Kattegat-forbindelse, må de lokale politikere prøve at afværge de værste følger af dårligere trafik-forbindelser. (Foto: Jan Partoft)

TOMAS BREDDAM VAR GLAD, da han forleden som borgmester modtog en besked fra trafikminister Benny Engelbrecht om prioriteringerne indenfor Roskildes kollektive trafik i den nærmeste fremtid.

Resultatet var de to nået frem til under et fælles møde, og det imødekommer domkirkebyens ønsker på en række punkter. På den måde kunne Breddam også demonstrere, at han faktisk gør noget for at varetage sin kommunes interesser.

ET DIREKTE TOG TIL LUFTHAVNEN har første prioritet, og det vil i høj grad fremme både erhvervsudvikling, kulturliv og mange andre aktiviteter i Roskilde.

Tidligere var der også en sådan hurtigere og lettere forbindelse fra Roskilde over Glostrup og Sydhavnen til Ørestaden, Tårnby og Kastrup Lufthavn - uden at toget først skulle ind og vende på Københavns Hovedbanegård. Det har længe været et ønske fra Roskilde at få dette tog tilbage.

NÆSTE PUNKT PÅ LISTEN er grønt signal for det store Røde Port-byggeri på sydsiden af Roskilde Station, der både skal rumme kontorer, butikker, et stort hotel samt et betydeligt antal boliger.

Projektet er det største nogensinde i Roskildes historie og vil give byen et kraftigt skub fremad - både rent fysisk, økonomisk, beskæftigelsesmæssigt og psykologisk. Nu er staten endelig indstillet på at sælge arealerne til Roskilde, så arbejdet kan komme videre, fremgår det af skrivelsen fra ministeren.

EN VIGTIG FORHINDRING blev samtidig ryddet til siden, idet S-tog til Roskilde nu ikke længere skal være en forudsætning for at starte på Røde Port, sådan som det ellers tidligere har været fremme.

Om S-tog i det hele taget vil være en fordel for Roskilde er stadig ikke afklaret. I en forundersøgelse fra Trafikstyrelsen hedder det, at det kan styrke den kollektive trafik i hele Hovedstadsområdet ved at knytte domkirkebyen mere til København. Til gengæld er det ikke klart, hvad Roskilde risikerer at miste, når det gælder gode forbindelser til den øvrige del af Sjælland, hvorfra en stor del af byens mange ansatte og uddannelsessøgende kommer.

RØDE PORT HAR LIGGET STILLE gennem flere år, mens man ventede på denne afklaring med statens salg af arealet. Denne udsættelse har kommunen brugt som argument for at smide Roskilde-arkitekten Claus B. Hansen, der fik ideen til det omfattende byggeri, ud fra hans eget projekt.

Denne beslutningen fremstår fortsat både vilkårlig og ubegrundet. Hvis meningen er, at kommunens egen tekniske forvaltning skal overtage den meget store opgave, så virker de seneste erfaringer med bygning af svømmehal og opførelsen af et dige ved Jyllinge Nordmark jo ikke særligt betryggende.

DE LOKALE TRAFIK-PROBLEMER er blevet mere akutte, efter at Folketinget for år tilbage besluttede, at den nye hovedjernbane på tværs af landet skulle gå fra København til Ringsted - udenom Roskilde. Det var et meget alvorligt slag for domkirkebyen og dens selvforståelse som endestation for landets første jernbane og et vigtigt stop på de gamle hovedveje.

Et genstartet lufthavnstog og mulighed for at købe arealerne til Røde Port-byggeriet er kun et plaster på såret.

DEN VIRKELIGE LØSNING er på længere sigt at arbejde for en Kattegat-løsning med både tog- og vejforbindelse direkte mellem København og Aarhus, hvor Roskilde så bliver det vigtigste stop på vejen.

Miljømæssigt må der være mange fordele, når både person- og godstog kun skal køre den halve strækning i forhold til hele turen rundt over Fyn og Trekants-området. Det samme gælder selvfølgelig for last- og personbiler.

Hvis Roskilde forstår at fastholde sine prioriteringer både på kort og lang sigt, er der håb om, at vi med de kommende trafik-investeringer kan få:

EN BEDRE KØREPLAN