En Bjørn til gymnastik

Lisbet Bjørn fortsætter som gymnastikinstruktør, så længe helbredet kan holde til det.

Roskilde Avis - 29. august 2020 kl. 07:15 Af Tekst og foto: Tomas Skov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg har ikke tænkt mig at stoppe, så længe mit helbred kan holde til det. Jeg har desværre fået konstateret slidgigt i mine knæ, som ind imellem sætter en stopper for, hvad jeg kan udøve, men jeg kan stadig bruge stemmen! griner 66-årige Lisbet Bjørn.

Gymnastik-guruen runder imponerende 50 år som instruktør 1. september, for hun indledte karrieren allerede som 16-årig i fødebyen Sengeløse. Dengang var hun babysitter hjemme hos den lokale gymnastikforenings formand, og da der indløb et afbud til hans instruktørliste, opfordrede han Lisbet Bjørn til at tage puslingeholdet.

Med ved Landsstævnet Det gjorde hun - og siden har den utrættelige gymnastikinstruktør ikke set sig tilbage. Lisbet Bjørn gik på Gymnastikhøjskolen i Ollerup og blev siden uddannet på Paul Petersens Gymnastikinstitut midt i 1970'erne.

Lisbet Bjørn har været instruktør for utallige gymnastikhold i både Køge, Vindinge, Fløng, Jyllinge, Tune og Himmelev, og hun har været landsstævneinstruktør adskillige gange siden begyndelsen af 1980'erne og frem til 2013, og hun står i spidsen for et sommerhold ved Landsstævnet i Svendborg igen næste år.

Kan ikke leve uden Den dynamiske gymnastikinstruktør har allerede levet et langt og aktivt liv med gymnastik, og da Lisbet Bjørn besluttede at stoppe i 2014, blev det kun ganske kortvarigt, for det kunne hun ganske enkelt ikke leve med. Samme år startede Lisbet Bjørn et blandet hold i HVG. Der kommer gymnaster til langvejs fra, og hun har holdt fast i det lige siden.

- Jeg kunne simpelthen ikke bare holde op - det er jo mit liv, siger instruktøren, som for nylig har ladet sig pensionere som daglig leder af Tune Kursuscenter.

Musikken bestemmer Det giver hende blot mere tid til at fortsætte som gymnastikinstruktør, og hun starter derfor nu et pilateshold i Roskilde Ældre Motion.

- Jeg går efter nye udfordringer. Det må ikke blive for kedeligt, siger Lisbet Bjørn, som kan glæde sig over et langt liv i gymnastikhallerne, som også er smittet af på datteren, Helene.

- Min datter har været en meget stor hjælp for mig hele livet. Hun driller mig stadig, når jeg laver serier i rundkreds, fortæller Lisbet Bjørn, som også stod i spidsen for en såkaldt 'flash mob' på Hovedbanegården i 2012.

Opgaven var stillet af Ældre Sagen, og filmen kan stadig findes på Youtube.

Lisbet Bjørn fortsætter nu med det, hun har gjort gennem et langt liv - og den tilgang, der har lokket så mange ind i gymnastikken, er stadig den samme.

- Jeg skriver aldrig serier ned. Jeg bruger lang tid på at finde den rigtige musik, og så er det musikken, der fortæller mig, hvad jeg skal lave af serier, siger hun.