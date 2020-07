Se billedserie Mange unge uddannes fra Roskilde Handelsskole til byens butikker.(Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Eleverne fra Handelsskolen: Skaber service i Roskilde

Roskilde Avis - 09. juli 2020 kl. 14:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Roskilde har tilkæmpet sig en position som Sjællands største handelsby, har den lokale handelsskole en pæn del af æren for dette resultat.

Gennem årene har erhvervsskolen ved Maglegårdsvej, der er en af de største på Sjælland, sørget for tusinder af veluddannede unge til byens butikker og sikret mange former for efteruddannelse til de ældre medarbejdere samt forretningernes ejere. Det er fortsat afgørende for at kunne give en tilstrækkelig god service, som kunderne forventer i en moderne detailbutik.

Hvert år går ca. 1.100 elever på skolens handelsgymnasium (HHX), og en betydelig del blandt dem får job i Roskildes detailhandel. Andre vender tilbage og får arbejde i byen, når de har taget en videregående uddannelse andre steder, oplyser Jørgen Sloth, der er direktør for Roskilde Handelsskole.

Samtidig har skolen o. 600 elever på de to erhvervs-uddannelser (EUD og EUX), hvoraf en betydelig del gennemfører praktik i Roskilde-området.

Kun ét corona-offer

- Vi har et fortrinligt samarbejde med erhvervslivet i Roskilde og omegn, beretter Jørgen Sloth.

- Vore praktikvejledere er i god dialog med de lokale erhvervsdrivende. Gennem de senere år har flere og flere virksomheder sørget for en godkendelse, så de nu kan fungere som praktiksted for vore elever.

- Samtidig er vi indstillet på at inddrage Roskildes forretningsfolk i udformningen af vores uddannelse og sikre, at flere unge får en erhvervs-uddannelse, som der bliver god brug for i fremtiden.

Under den igangværende corona-epidemi er der kun én elev fra Roskilde Handelsskole, som har mistet sin elevplads, og det betegner Jørgen Sloth som et godt resultat.

Efteruddannelse

Den lokale handelsskole henvender sig ikke kun til de unge, men har også mange tilbud om efteruddannelse i området. Det gælder bl.a. indenfor kompetence-udvikling, ledelse, vækstplaner, økonomi-forståelser og digitalisering.

- Vi tilrettelægger undervisningen, så den kan passe til de enkelte forretningers og firmaers behov. Det kan foregå ude i virksomhederne, på konference-centre eller på selve handelsskolen, fortæller Jørgen Sloth.

Han gør samtidig opmærksom på, at denne efteruddannelse kan finansieres af penge fra Arbejds Markedets Uddannelsesfond eller med nationale og internationale midler, f.eks. fra EU.

Godt samarbejde

Handelsskole-direktøren er tilfreds med samarbejdet i forhold til de lokale erhvervs-organisationer som Roskilde Handel, Erhvervsforum, Visit-Roskilde og en række enkeltvirksomheder.

- Når de siden vender tilbage med nye ønsker og behov, som de gerne vil have opfyldt. Det tager jeg som et godt tegn, siger Jørgen Sloth.

- På mange af kurserne kommer deltagerne langvejs fra. F.eks. når det gælder uddannelse af sekretærer i sundhedsvæsenet, hvor Roskilde er en af de få udbydere.

- Roskilde Handelsskole har altså et bredt grundlag, selv om vores kerneområde selvfølgelig fortsat er at uddanne og opkvalificere til handelslivet og hele service-området i Roskilde og det store opland, konkluderer Jørgen Sloth.

Bestyrelsen står bag

Roskilde har bevaret en stærk og selvstændig handelsskole, fordi den har solid opbakning fra alle parter i domkirkebyen.

Formanden gennem mere end 30 år er den tidligere formand for HK-Roskilde, Jorun Bech, der nu er udpeget som repræsentant for Sjællands Regionsråd.

Næstformanden er Roskilde-drengen Per Thye Rasmussen, udpeget af Dansk Erhverv, der er interesse-organisation for detailhandelen.

De ønsker begge, at skolen skal spille en meget aktiv rolle for at udvikle og sikre handelslivet i Roskilde. Handelsskolens bestyrelse er i øvrigt sammensat af repræsentanter for erhvervsliv, fagbevægelse, kommunen og regionen for at kunne opfylde alle de vigtige interesser.