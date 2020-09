Byrådsmedlem Karsten Lorentzen (DF) kræver i fremtiden en bedre kommunikation til Roskildes borgere, end det var tilfældet i sagen med det forurenede drikkevand.

Elendig kommunikation om det forurenede vand

DEBAT: Mange borgere synes med rette, at informationen om forureningen af drikkevandet i Roskilde og Lejre har været mildt sagt elendig.

Det fremstår tydeligt, at FORS ikke har været i besiddelse af den nødvendige teknologi til at håndtere en rettidig varsling til borgerne via sms, eftersom systemerne svigtede totalt. Det har ikke været muligt at advisere arbejdstelefoner, hemmelige numre, udenlandske telefoner, og således har mange borgere aldrig modtaget besked om de potentielt roskildesyge-udløsende coliforme bakterier i drikkevandet.

Samtidig har kommunikationen til udvalgsmedlemmer i Klima- og Miljøudvalget samt byrådet som helhed også ladet meget tilbage at ønske. Derfor er det måske værd at se nærmere på erfaringerne fra Køge, hvor en lignende situation ramte et område i den nordlige del af kommunen i 2007, da 140 mennesker blev syge, heraf mange alvorligt.

En evaluering fra Danva på 152 sider skildrer det ugelange forløb med at få lokaliseret forureningskilden og beskæftiger sig med det kommunale beredskab, herunder nedsættelsen af en krisestab på tværs af forvaltningerne.

På baggrund af evalueringen, som kan findes på nettet, er det relevant at stille en byge af spørgsmål til forvaltningen på det kommende udvalgsmøde.

Hvorfor blev ikke alle telefoner i det omkring 65.000 borgere omfattende varslet? Teknologien er til stede, Beredskabsstyrelsen har den, og den blev taget i anvendelse i forbindelse med Covid-19-varslingen i foråret.

Hvordan håndterer kommunen problemet i forhold til vore mange institutioner lige fra plejehjem, ældreboliger og bosteder til skoler og børnehaver? Hvordan sikres vandforsyningen her?

I Køge var man særdeles hurtig til at nedsætte en egentlig krisestab, få dage efter at forureningen var blevet opdaget. Det viste sig at tage uger, og det krævede en ekstraordinær indsats at få rørsystemet renset med klor efterfølgende.

Lever Roskilde Kommune op til Beredskabsstyrelsens anbefalinger om en "helhedsorienteret beredskabsplanlægning"?

I Køge Kommune levede man i store stræk op til anbefalingerne, men i evalueringen blev blandt andet alarmeringen af borgerne kritiseret - at denne gik alt for langsomt. Meget tyder da også på, at forureningen af drikkevandet i Køge trods alt var mere omfattende og sygdomsfremkaldende end i Roskilde og dele af Lejre Kommune.

Men tilbage står to hovedpunkter: At alarmeringen af borgerne er gået alt for langsomt, og at kommunikations-strategien fra Roskilde Kommunes i bedste fald forekommer uklar, i værste fald mangelfuld.

Hvis kilden til den nuværende forurening viser sig svær at lokalisere, kan dette tage flere uger. Det kalder på forbedringer af såvel kommunikation som konkrete tiltag til udbedring af situationen.

Karsten Lorentzen (DF),

medlem af Roskilde Byråd