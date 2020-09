Elektronisk førstehjælp

Repair Caféen i kælderen under det lokale bibliotek på Gundsølillevej 2 vil fremover være åben den sidste mandag i måneden fra kl. 15-19. Her vil Hans Brüsch og de øvrige elektronikteknikere stå klar med gratis hjælp og råd til at reparere apparater, der ikke virker, men ellers er for gode til at smide ud.