Ekstra opsyn med grusgrave

Region Sjælland har indført ekstra opsyn med grusgravene, der ikke mindst er et stort problem for indbyggerne i Roskilde-området.

I 2020 bliver der gennemført over 100 besøg af myndigheder, hvilket er dobbelt så mange som for to år siden.

For at betingelserne skal blive overholdt har Region Sjælland styrket indsatsen med

Disse tilsyn er regionens redskab til at passe så godt på borgerne, som det er muligt indenfor lovens rammer. Det gælder for eksempel overholdelse af arbejdstider og støjbegrænsning, som regionen stiller i forbindelse med, at der gives tilladelse til at indvinde råstoffer.