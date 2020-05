Ekstra byrådsmøde om SFO-start

Borgmester Tomas Breddam vil så hurtigt som muligt indkalde til et ekstraordinært byrådsmøde, så et flertal bestående af S og DF kan gennemføre en beslutning om, at sommerens nye skolebørn kan få lov til at starte i SFO allerede fra 1. juni.