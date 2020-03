Eksplosionsbrand ved børnehave

Men det betyder ikke ubetinget, at udenomspladsen står ubenyttet hen.

Brandvæsnet fik slukket ilden, før den nåede at brede sig til bygninger i nærheden.

Ukendte personer havde på bålpladsen tændt ild til en sprayflaske, som var lagt ind i et bukseben.

Vidner oplyste til politiet, at der havde været nogle unge mennesker på stedet, men at de løb i forbindelse med, at sprayflasken sprang inde i bålet.