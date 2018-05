Se billedserie Rasmus Tscherning er ekspert i oplevelsesøkonomi og mener, Roskilde har meget store muligheder på dette område.

Ekspert i Oplevelsesøkonomi: Roskilde har alle muligheder

Roskilde Avis - 02. maj 2018 kl. 01:05 Af Arkivfoto: Erling J. Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Når Roskilde samler kræfterne, har byen alle muligheder for at udvikle oplevelses-økonomien til at blive en meget vigtig del af den lokale udvikling.

Sådan forklarer den 49-årige direktør Rasmus Winstedt Tscherning, der kender byen særdeles godt fra sin tid som chef for Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi, som på et tidspunkt havde adresse i Hersegade 20. Før den tid arbejdede han også hos CAT i Trekroner.

I flere perioder op til nu har han ligeledes været i bestyrelsen for Roskilde Handelsskole, og i øjeblikket er han direktør i et foretagende, kaldt Center for Cultural and Experience Economy, der på internationalt plan arbejder indenfor samme område.

Rasmus Tscherning tager bl.a. udgangspunkt i, at Roskilde med Joy Mogensen har en borgmester, der både kan samle stor opabkning i sin egen by og har gennemslagskraft i forhold til omverdenen.

- Når man oplever hende holde tale, kan hun jo i den grad erobre scenen, og det er en form for performence i sig selv. For Roskilde som by, er det en meget stor fordel at have en frontfigur, som i den grad brænder igennem.

- Hun skaber en fortælling om, at her findes en by, hvor tingene udvikler sig i positiv retning, forklarer Rasmus Tscherning.

På Top 5

Når det gælder oplevelses-økonomi, vurderer Rasmus Tscherning, at Roskilde er på 'Top 5', blandt de danske byer.

- Selvfølgelig er det de kendte motorer, som giver den position. Først og fremmest Festivalen, der faktisk har gjort Roskilde kendt over hele verden, men samtidig har mange positive bivirkninger i det lokale område.

- Så har byen jo også attraktioner som Domkirken, Vikingeskibene og Lejre-området, der gør den kendt internationalt og verdensberømt i Danmark. Det sidste skal man slet ikke underkende, for alle danskere kender Roskilde for det ene og det andet.

- Men bag disse internationale 'fyrtårne' har Roskilde også et lag med kultur- og turistoplevelser, der fungerer hele året rundt og gør den attraktiv både for de nuværende beboere og tilflyttere, forklarer Rasmus Tscherning.

Her tænker han bl.a. på spillestedet Gimle, Musicon-kvarteret med rockmuseum og ny højskole, de mange uddannelses-institutioner og det omfattende tilbud indenfor både sport og kultur.

- I vurderingen af en bys gennemslagskraft er evnen til at fastholde mennesker lige så væsentlig som det at tiltrække nye. Faktisk er det også vigtigt, at de eksisterende indbyggere er tilfreds med at være i byen, og tilsammen giver det jo et endnu bedre resultat.

Job flytter med

Rasmus Tscherning fortæller, at i dag er det ikke kun folk, der må flytte sig for at få arbejde.

- I moderne økonomi er det i mindst lige så høj grad firmaerne, der rykker hen til attraktive byer, som har en velkvalificeret arbejdskraft.

Her står Roskilde rigtigt stærkt, bl.a. takket være sin store uddannelses-sektor, der betyder, at mange veluddannede unge er tilbøjelig til at slå sig ned i den by, hvor de har fået deres uddannelse.

