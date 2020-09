Uddannelsesdirektør Glenny Hansen fra ZBC.

Send til din ven. X Artiklen: Efteruddannelsescenter på Slagteriskolen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efteruddannelsescenter på Slagteriskolen

Roskilde Avis - 13. september 2020 kl. 06:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

ZBC på Maglegårdsvej har oprettet et nyt efteruddannelsescenter med hovedkvarter på Slagteriskolen. Ud over at tilbyde den klassiske form for efteruddannelse med klasseundervisning tilbyder centeret mere fleksible forløb.

På de fleksible forløb kan kursisterne tage deres kursus helt eller delvist online eller som åbent kursus, hvor undervisere står klar til at lære de ansatte om lige netop det, som de har behov for.

- Opkvalificering er vigtigt både for virksomhedernes økonomi lige nu og på lang sigt for at sikre udvikling og omstillingsparathed, siger Glenny Hansen, der er uddannelsesdirektør på ZBC.

- Med det nye efteruddannelsescenter har vi nu et endnu bedre udgangspunkt for et godt samarbejde med erhvervslivet indenfor fødevare-, oplevelses- og serviceindustrien.

Centret tilbyder omkring 90 kurser indenfor fagområderne bager og konditor, kok og tjener, hotel og konferenceområdet, ernæringsassistenter, slagter og gourmetslagter.

Der er både traditionelle kurser, åbne kurser, online kurser og kurser på engelsk.