Genrebillede af politibil - politibiler Fotograf journalist Allan Grasberger

Send til din ven. X Artiklen: Efterlyst for drabsforsøg har meldt sig selv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efterlyst for drabsforsøg har meldt sig selv

Roskilde Avis - 24. april 2018 kl. 15:32 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 31-årige, der var efterlyst i sagen om drabsforsøg i Roskilde, har meldt sig selv til politiet.

Læs også: Nøgen og aggeressiv kvinde

Han var efterlyst efter, at en 39-årig mand fra Roskilde blev ramt af skud, da han opholdt sig på et bosted et bosted på Sct. Hans, Søndre Alle i Roskilde mandag aften ved 22-tiden.

Kort før skuddet blev han opsøgt af en mandlig bekendt, som uden varsel skød én gang med kort afstand mod den 39-årige.

Han blev ramt i sin ene skulder, men formåede sammen med personalet at søge tilflugt i et nærliggende lokale, hvor man forskansede sig.

Endnu et skud blev affyret mod lokalet, hvor man havde forskanset sig, men ingen blev ramt eller kvæstet som følge af det andet skud.

Den mistænkte flygtede efterfølgende fra stedet på ukendt måde og i ukendt retning.

Den kvæstede blev bragt til et hospital til behandling for alvorlige kvæstelser i sin ene skulder. Hans tilstand betegnes som stabil, og han er uden for livsfare.

Ud fra politiets foreløbige efterforskning er den mistænkte identificeret som en 31-årig mand fra Nordsjælland, der siden anmeldelsen er blevet eftersøgt intensivt med assistance fra flere politikredse med henblik på anholdelse.

De to involverede mænd i sagen havde i forvejen et kendskab til hinanden, og politiet formoder, at skyderiet kan være forårsaget af indbyrdes uoverensstemmelser.

Ved undersøgelse af gerningsstedet og området omkring bostedet fandt politiet i går aftes skydevåbnet, som viste sig at være et oversavet haglgevær.

relaterede artikler

Mand ramt af skud i Roskilde 24. april 2018 kl. 08:41

Mand skudt på Sct. Hans 24. april 2018 kl. 08:36