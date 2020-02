Efterlysning af vidner: Gruppe overfaldt ung mand på stationen

Han har forklaret til politiet, at han sad i glasventesal på perronen, da gruppen kom ind. Den 23-årige faldt i snak med en af dem. De blev dog uenige, hvorefter en af de unge slog den 23-årige med et hårdt knytnæveslag i hovedet, så han faldt ned på gulvet.

Herefter begyndte flere fra gruppe at sparke den 23-årige i hovedet og på kroppen. Det lykkedes offeret at løbe væk, men gruppen fulgte i hælene på ham. Det lykkedes dog for ham at gemme sig, og de aggressive unge forsvandt i en ukendt retning.

Den unge mand, som startede med at slå den 23-årige, blev beskrevet som en mand på mellem 18 og 20 år. Han var dansk af udseende og var mellem 175 og 180 centimeter. Han var fedladen og havde lyst hår og hud. Han var skeløjet og havde pandehår ned til øjenbrynene.

Han havde mørkeblå jeans på. Den 23-årige pådrog sig diverse overfladiske skrammer som følge af overfaldet, hvor politiet nu forsøger at få identificeret gruppen via bl.a. eventuel overvågning på togstationen.