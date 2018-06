Efterlysning: Stjal dyre ure fra guldsmed

Medens ekspedienten var ude i baglokalet for at hente et ur til en ventende kunde i butikken, lykkedes det manden at stjæle et herreur med armlænke i titanium ved at række ind i en udstillingsmontre. Efter et kort ophold uden for butikken kom manden ind igen og stjal endnu et herreur med stållænke fra en montre. Begge ure var af mærket Oris og har en samlet udsalgspris på ca. 44.000 kr. Den ventende kunde i butikken havde under begge tyverier tilfældigt stået med ryggen til og derfor ikke set noget, inden manden forsvandt ad Skomagergade i ukendt retning.