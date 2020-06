Se billedserie Den snart 300 gamle Svogerslev Kro skal fortsætte og bygningerne ved siden af indrettes til senior-boliger.

Efter omfattende istandsættelse: Senior-boliger ved Svogerslev Kro

Roskilde Avis - 09. juni 2020

Når den mere end 200 år gamle Svogerslev Kro har været gennem en omfattende modernisering, skal der både være restauration på stedet og indrettes senior-boliger i de to tilstødende ejendomme på Kirkevej 8 og 9.

Bygningerne er blevet overtaget af selskabet Enekilde A/S, og salget er formidlet af den store landsdækkende ejendomsmæglerkæde Poul Erik Bech.

- Vi køber ejendomme, som har en historie at fortælle. Der er noget specielt over at kigge på noget, som er smukt, for så at udvikle og bevare det. Vi faldt straks for Svogerslev Kro, netop fordi den fortæller en historie, siger Christian Andersen fra Enekilde.

- Derudover er det en idyllisk perle, med stråtag og en stor park med gammel beplantning. Vi ønsker, at de udvendige udtryk på ejendommene bevares, men at de samtidig får en kærlig hånd, så ejendommene kan komme til sine værdier igen.

- Kroen skal fortsat drives som en kro, hvor mennesker udefra kan komme og nyde de historiske omgivelser og holde fester i krostuerne. Foruden driften af kroen ønsker vi at udvikle private udlejningsboliger.

- De to ejendomme på Kirkevej vil vi bevare, men målet er at omdanne disse til permanente seniorboliger, som vil gøre det muligt for folk at bo i smukke, historiske rammer," siger Christian Andersen.

Kombineret drift

Han fremhæver muligheden for at kombinere de to aktiviteter:

- På den måde vil beboerne få mulighed for at anvende lokalerne og kroen til bl.a. fællesspisning. Vi ser frem til at udvikle projektet, forklarer han.

Enekilde er nu at projektere og søge tilladelser, og derfor er projektet om udlejningsboliger stadig på udviklingsstadiet.

Kroen forventes at genåbne i juni 2020 med den hidtidige restauratør Kim Frost som daglig leder.

Blandt Svogerslevs beboere vil projektet med nye seniorboliger også blive hilst velkommen.

I den helhedsplan for bydelen, som netop er blevet behandlet var det et stort ønske, så ældre beboere kan blive i Svogerslev, når de flytter ud af et stort parcelhus.

Historisk landevejskro

Svogerslev Kro blev grundlagt for næsten 300 år siden i 1729 og var et af de mange steder langs landets landeveje, hvor postvognen skiftede heste, imens passagererne kunne få mad og drikke eller overnatte, når der var brug for det.

I mange år har Svogerslev også været kendt som et godt spisested, hvor der er blevet holdt mange store gæster. I sin tid afviklede f.eks. Roskilde Byråd sine traditionelle julefester her, og så kunne det godt gå livligt til.

Fordelt på seks forskellige sale og stuer har kroen plads til i alt 400 spisende gæster - mens så skal de ikke have serveret den varme mad samtidig.