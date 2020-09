Se billedserie Bindesbølls historiske kurhus, der nu rummer både kirke og museum i det gamle køkken, skal bevares.

Efter aflyst borgermøde: Gruppe-tur på Sct. Hans

Roskilde Avis - 30. september 2020 kl. 04:39 Kontakt redaktionen

Den fremtidige indretning af den gamle vestlige del af Sct. Hans Hospital til boliger og rekreativt grønt område for hele Roskilde, interesserer en stor del af byens befolkning.

Derfor laver kommunen nu et helt nyt arrangement med gruppe-rundture i området, efter at et planlagt borgermøde i lørdags måtte aflyses i sidste øjeblik pga. de nye skærpede corona-regler, der blev indført fredag eftermiddag.

De allerede tilmeldte deltagere til borgermødet får fortrinsret til gruppeturene, hvoraf der gennemføres to om eftermiddagen, både torsdag den 1. oktober og torsdag den 22. oktober.

Holdene fyldes op med allerede tilmeldte, og derefter har flere mulighed for også at melde sig, hvis der er ledige pladser.

Hver tur starter i det historiske kurhus med oplæg fra borgmester Tomas Breddam og Teknisk Direktør Martin Holgaard plus efterfølgende spørgsmål.

Gruppeturene foregår både udendørs og indendørs, så fornuftig påklædning tilrådes. Der udleveres også obligatoriske mundbind til den indendørs del af rundturen.

Grøn plet i byen

Roskilde Kommune har netop købt den historiske vestlige del af det gamle hospital for over 200 mio. kroner, og der er store forhåbninger til, hvad det flotte område med gamle træer og bevaringsvarige bygninger lige ud til fjorden kan bruges til.

I de gamle bygninger og enkelte nye planlægger kommunen nu at skabe plads til 400 nye boliger, der skal være for alle aldre og indtægter, hedder det i oplægget. Her skal også være plads til virksomheder.

En gang var Sct. Hans Hospital Roskildes største arbejdsplads med langt over 2.000 ansatte, der skulle passe et tilsvarende psykiatriske patienter, som kom fra Københavns Kommune.

For roskildenserne er det gamle grønne område i dag et meget vigtigt åndehul, og derfor vil mange af indbyggerne være glade for, at de fortsat har gode muligheder for at nyde denne 'grønne plet' så tæt på byen.