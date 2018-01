Gennem et par år har Peter Ørnstrup nu stået for cafeen på Rockmuseet, men 28. februar er det endelig slut efter 44 år som restauratør og ambassadør for god mad i Roskilde. (Arkivfoto: Erling J.)

Efter 44 år ved gryderne ønsker Peter Ønstrup: Tid til at nyde livet

Roskilde Avis - 10. januar 2018

- Nu vil jeg have mere tid til at nyde livet efter 44 år som restauratør, så derfor stopper jeg nu på Ragnarock. Jeg interesserer mig meget for kunst og kultur, men det har jeg ikke rigtigt haft tid til at dyrke, fordi jeg altid skulle arbejde.

Sådan forklarer den nu 68-årige Peter Ørnstrup, der for alvor introducerede gourmet-mad i Roskilde for mange år siden først på restauranten i Byparken og siden med Gastronetten i Sankt Ols Gade, hvor kunderne tog maden med hjem.

- Jeg holder af billedkunst, som jeg nu for alvor skal ud at se på. F.eks. Picasso, Matisse og Chagall eller alle impressionisterne på Gare d'Orsay i Paris, fortæller han med glæde i stemmen.

Peter Ørnstrup blev først udlært som kok hos Hotel Palace på Rådhuspladsen i København og blev dernæst uddannet tjener på Arne Jacobsens SAS-hotel ved Hovedbanegården.

Nytår ud af huset

I 1974 blev han restauratør i Roskildes Bypark-restaurant, inden han et par år efter åbnede i Gastronetten i Sankt Ols Gade med diner transportable.

Her kunne kunderne hente gourmet-mad til mere overkommelige priser end på restaurant. Ørnstrup forstod at hygge om folk og gav gerne et glas vin, mens de stod og ventede på at få deres mad med hjem.

Han var den første i byen, der leverede mad til nytårs-aften ud af huset.

- I begyndelsen var det kun nogle få, men til sidst kom jeg op på 1.600-1.700 kuverter, og mange andre har selvfølgelig også taget ideen op.

I 1982 åbnede Peter Ørnstrup samtidig restaurant i Karen Olsdatterstræde under samme navn Gastronetten, hvor Mumm nu har til huse.

På Sct. Jørgensbjerg

Men efter et par år koncentrerede han sig på ny om selvhenter-maden og flyttede i 1992 forretningen fra Sankt Ols Gade til Clermontgade på Sct. Jørgensbjerg.

Gennem mere end 20 år har tusinder af roskildensere her hentet veltillavet mad, så Ørnstrup fik opbygget en stor og solid kundekreds.

I 2015 solgte han sit livsværk til Christian Zwicky. Han har ført Gastronetten videre og netop gjort sig positivt bemærket ved at hjælpe med julemaden til de psykisk syge på Toftebakken, som ellers var blevet glemt.

På det tidspunkt havde Peter Ørnstrup egentlig tænkt sig at gå på pension. Men et par måneder senere fik direktøren for Roskilde Museum Frank Birkebæk overtalt ham til at tage en tørn i caféen på det nye rockmuseum Ragnarock.

- Men den 28. februar i år er det endelig slut. Fysikken er ikke længere helt, hvad den har været, og nu skal jeg opleve noget af det, som jeg ellers aldrig har haft tid til.

- Hver morgen, når jeg åbner Politiken, læser jeg om alle de interessante ting, der foregår. Nu vil jeg også selv opleve noget af det, fortæller Peter Ørnstrup.

En mandegruppe

- Mens jeg har drevet caféen her på Ragnarock, har jeg lagt mærke til alle de grupper af kvinder, der kommer sammen. De har planlagt at tage ud sammen for at se noget, og så gennemfører de det.

- Mænd er ikke nær så gode til det, men er mere tilbøjelige til bare at sløve derhjemme. Derfor vil jeg gerne starte en 'mandegruppe', hvor vi sammen skal tage ud for at opleve noget en gang om måneden. Jeg har meget at indhente, fortæller Peter Ørnstrup.

