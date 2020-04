Dyrskuepladsen kan klare: 1600 corona-test om dagen

Region Sjælland var repræsenteret af formand Heino Knudsen, koncerndirektør Per Bennetsen, der selv er fra Trekroner, den lægelige direktør Leif Panduro samt chefen for ambulance-sektoren Benny Jørgensen.

For ikke at skabe trafikkaos bliver der ensretning, så bilerne skal køre ind fra Vor Frue og Poppelgårdsvej og ud ad Darupvej.

- For mig er det her endnu et godt eksempel på, at vi har et velfærdssamfund, der rent faktisk fungerer særdeles godt - og så lige op til en 1. maj, konkluderede Tomas Breddam.