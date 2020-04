Se billedserie Store og små møder op til orienteringsløb.

Dyrker verdens smukkeste sport midt i skoven

Roskilde Avis - 28. april 2020 kl. 00:11 Af Tekst og foto Anette Gundlach

John Tripax fra Roskilde Orienteringsklub dyrker sin sport det smukkeste sted i hele verden, fortæller han, da han tager undertegnede med til orienteringsløb en lørdag klokken 13 i Boserup.

Det er lige præcis før coronaen lukker Danmark, derfor står løberne også stadig tæt.

Man kan stadig løbe orienteringsløb i skoven. Nu skal man bare downloade sit kort fra nettet,

På normale lørdage kan man møde klubben ved Traktørstedet ved den midterste parkeringsplads ved skoven.

Her holder klubben fast Familie-og Motionsorientering, og alle kan være med. Både medlemmer og andre, der har lyst til en lidt anderledes oplevelse i skoven, hvor man går på oplevelse ad veje og små stier med kort og kompas, som man kan låne af klubben.

John Tripax er bidt af orienteringsløb og har dyrket sporten siden han var spejder som barn.

Igennem sine 50 år som løber har han da også vundet metal adskillige gange gennem tiden.

Fingernem og kort

Ved Traktørstedet står garvede og nye løbere samlet.

En mor er mødt op med sin datter for første gang og får netop forklaret, hvordan det hele foregår.

John hiver et kort over Boserup frem og starter med at forklare om alle de ting, man kan se på orienteringskortet, der er fyldt med farver, streger, punkter, stiplede linjer og meget mere.

Faktisk kan man endda se en myretue på kortet. Spørgsmålet er, om man overhovedet lægger mærke til den i virkeligheden, medmindre man er orienteringsløber.

Han udleverer også et kompas, man kan sætte fast på fingeren, så man er sikker på at holde det rigtigt over kortet hele tiden.

Vi aftaler at tage en kortere tur på 3,3 kilometer i fugleflugtslinje. Vi skal finde fem røde poster i skoven. Hvor lang turen reelt bliver kommer an på, hvilken vej, man vælger, og hvor god man er til at læse kort.

På turen gennem skoven bliver kortet langsomt til virkelighed. Pludselig dukker en lille forhøjning frem, en lavning, en skråning og en sø op. Ting, der ganske omhyggeligt er tegnet ind på kortet, der viser sig at være utroligt detaljeret, når man først begynder at bruge det.

Og skoven er fantastisk at løbe eller gå igennem på alle årstider. Specielt når man følger de små veje.

På Okr's hjemmeside kan man også printe kort fra Hyrdehøjskoven, Folkeparken, Himmelevskov og Roskilde bymidte.

OKR

Orienteringsklubben Roskilde har klubhus på Bjældevej.

Der er orienteringstræning hver tirsdag, hvor de mødes mellem klokken 17.30 - 18.

Børne- og begyndertræning foregår tirsdag, hvor de mødes i klubben eller på løbestedet fra klokkken 17.15 til 17.30.

Hver lørdag klokken 13 er der familieorienteringsløb for alle klokken 13 i Boserup ved Traktørstedet.

Se mere på okr.dk