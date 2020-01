Se billedserie Ved at placere det kommende formidlingscenter på loftet over Byens Hus i det gamle borgmesterkontor kan der skabes et fælles kulturhus for både roskildensere og turister, mener Formidlingsfonden. Foto: Jan Partoft

Duebrødre Hospital er: Bedst til besøgscenter

Roskilde Avis - 16. januar 2020

Det store loft i det tidligere Duebrødre Hospital vil være den bedste placering til et kommende besøgscenter ved Roskilde Domkirke. Her havde Roskilde Kommune senere borgmesterkontor med centralforvaltning og nu holder Byens Hus til her.

Den konklusion er Formidlingsfonden nået til, fordi det ikke er muligt at skaffe penge fra forskellige fonde til en underjordisk placering i Rådhuskælderens have, som man ellers havde planlagt.

Formidlingsfonden ønsker nu opbakning til den nye plan fra kommunen, der ejer bygningen, hvor man gerne vil ind. Dette arbejde skal foregå i samarbejde med Byens Hus, der holder til i de to underste etager i det gamle hospital.

Gevinst i samarbejde

Da Byens hus netop handler om eksisterende fællesskab, vil besøgscentret passe godt sammen med dets aktiviteter. Det samme gælder Turistkontoret, og de to restaurationer Grundsmag og Rådhuskælderen, der også holder til i samme bygninger.

- Her kan skabes en ekstra tradition for både borgere og turister, når disse forskellige aktiviteter fungerer sammen, mener Formidlingsfonden nu.

- Bygningen har potentiale til netop at være en fælles indgang for både borgere og turister og et samlingspunkt for den historiske bymidte, der samtidig giver et løft i håndteringen af turismen for Roskilde.

- Her skal turisten på den ene side kunne få indblik i domkirkens historie og status som Verdensarv, hente inspiration til byens oplevelser, købe billetter til domkirken og byvandringer osv.

- På den anden side vil det fortsat være Byens hus og en platform for det permanente folkemøde for borgerne, som allerede bruger det i stort omfang. Dermed kan Byens hus blive et endnu bedre mødested for turister og borgere.

By og verdensarv

Direktøren i Formidlingsfonden David Høyer forklarer:

- Med et nyt formidlingscenter øverst kan Byens Hus udvikle sig til et sted, hvor national og international kulturformidling viser en både historisk og nutidig forbindelsen mellem by og verdensarv.

- Vores intention er, at bygningen på den måde bliver et sted, hvor både turisten og borgeren møder verdensarven, bliver klogere på domkirkens historie og på Roskilde by, forklarer David Høyer.

Roskilde Domkirke er Danmarks vigtigste kirke og har med sin historie, arkitektur og funktion som kongelig gravkirke store nationale og internationale kvaliteter.

Men Domkirkens betydning som nationalt monument og status som UNESCO-verdensarv er ikke godt nok formidlet ind til nu. Det skal et nyt centralt placeret formidlingscenter være med til at rette op på.