Du er heldig, at du har paryk, mormor

Annett Kjeldgaard fokuserer i ny bog på taknemmeligheden over livet efter kræften

- Det har været så utroligt hårdt. Men måske ville jeg ikke have været det foruden. Tør man sige det højt? Jeg har fået så mange gode ting tilbage i løbet af min sygdom, siger 64-årige Annett Kjeldgaard, der nu er endeligt frikendt for den kræft i æggestokkene, der sendte hende i gulvet gennem halvandet år.

Kræftfri og afkræftet Efter diagnosticeringen i sommeren 2018 varede selve behandlingen godt et halvt år, og herefter gik der yderligere et år, før Annett Kjeldgaard var nogenlunde tilbage på fuld kraft.

Allerede fra første dag i sit sygdomsforløb tog Annett Kjeldgaard notater i sin dagbog. Efter en gennemskrivning da hun atter kom til kræfter, er det nu blevet til den selvudgivne bog 'Du er heldig, at du har paryk, mormor'.

Over de 136 sider beskriver forfatteren alt det svære og smertefulde i løbet af behandlingen og den lange vej tilbage til en normal dagsform i tiden derefter.

Samtidig er Annett Kjeldgaards muskulatur helt vegeteret, og hun kan intet løfte, da hun begynder at komme i et træningscenter efter sin raskmelding.

Men først og fremmest gav sygdomsforløbet Annett Kjeldgaard en helt ny glæde ved at være til hver eneste dag.

Et bedre menneske

- Jeg gik pludselig meget op i, hvordan vejret var - og det var helt fantastisk, når solen skinnede. Man bliver så taknemmelig over livet, fortæller hun.

På de gode dage kunne hun gå en tur gennem Roskilde, og når hun passerede manden med violinen på banegården, blev hun så glad og bevæget, at hun bare måtte give ham en tier.

- Man får også meget igen, når man er syg. Jeg synes, jeg er blevet et bedre menneske, fortæller hun.

Blandt de mange positive oplevelser midt i elendigheden var et besøg hos tandlægen.

Annett Kjeldgaard havde tabt en tand under kemobehandlingen, og da hendes tandlæge havde lavet tanden, sagde han: 'Du har rigeligt at bekymre dig om, så du behøver ikke at betale noget'.