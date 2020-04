Drømmen om Le Mans

Corona-pause

Efter en testkørsel i Belgien er han blevet kontaktet af sidste års Europamestre i GT4 og tilbudt en kontrakt med tyske Leipert Motorsport. Det er en unik mulighed for Emil Dose, men nu er hans professionelle gennembrud i fare på grund af coronakrisen.

- Der ligger en kontrakt klar, men på grund af corona er den indtil videre sat i bero, siger Emil Dose, der dog føler sig sikker på, at kontrakten stadig ligger klar, når krisen er drevet over.

- Vi har talt en del i telefon, men vi skal have det på skrift, så snart det er muligt. Men repræsentanten fra Leipert Motorsport har skrevet, at han glæder sig til, at jeg skal vinde for dem, siger racerkøreren.