Drillenisser på spil

- Med julemanden på ferie præcis i den travle decembermåned, får hans børn øjnene op for, hvor meget der egentlig skal til for at sikre en glædelig jul. Samtidig er der drillenisser på spil, oplyser amatørteatret om forestillingen.

Julekrybbe Fra onsdag 29. november kan man opleve Roskildes nye julekrybbe på Stændertorvet. Krybben er skabt i et samarbejde mellem kirkerne, Produktionsskolen BASE4000 og designeren Gro Bække Foldager, som er kendt under kunstnernavnet GAB.F. I forbindelse med julekrybben bliver der samlet ind til Kirkens Korshærs værested 'Kafé Klaus' i St. Højbrøndsstræde.

Jul i Jyllinge Lørdag 2. december kl. 11-14 sørger Jyllinge Bibliotek og Jyllinge Kirke for boder og aktiviteter i fællesskabets og julens tegn. Ud over de fyldte boder er der på dagen også arrangeret julefortællinger, engleværksted, spejderløb , musikalsk underholdning og en udstilling om vinter i gamle dage. Kirken har børnegudstjeneste kl. 12.

March for mærket Søndag 3. december kl. 9 inviterer Julemærkehjemmet Liljenborg til Julemærkemarch, for overskuddet fra deltagernes betaling går til julemærkehjemmenes arbejde. Der er afgang fra Liljenborg på Baldersvej 3. Distancerne er på fem og til kilometer. Tilmelding skal ske på julemaerkemarchen.dk.

Kor-oplevelse

Mandag 4. december kl. 20 er Roskilde Domkirke rammen om en stort anlagt julekoncert med kor og orkester. Koncerten illustrerer en luthersk julegudstjeneste, som den må have set ud i en af Tysklands store kirker julemorgen omkring år 1620. Der er lagt op til at publikum kan synge med, når Trinitatis Kantori sammen med et kammerorkester og solister opfører 'Messe for julemorgen' af Michael Praetorius. Koncerten optages af DR P2 for senere at blive udsendt i radioen. Billetter kan købes på Billetnet.dk eller i døren.