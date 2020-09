Se billedserie Hvordan der er kommet uønskede bakterier i drikkevandet ved man ikke og om de stadig er der bliver først klart når analyseresultaterne er klar på fredag 4. september. Man skal stadig koge sit drikkevand. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Drikkevand: Jagt på forureningskilde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Drikkevand: Jagt på forureningskilde

Roskilde Avis - 02. september 2020 kl. 17:00 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvordan Roskildes drikkevand er blevet forurenet, står endnu ikke klart for Fors.

- Den bedste teori vi har i øjeblikket er, at efter de voldsomme regnskyl i sidste uge, er der blevet skyllet overfladevand ind i vores system, siger produktionsdirektør Henrik Correll fra Fors.

Prøverne, der viste, at der var uønskede bakterier i drikkevandet er taget på vandværket.

- Forureningen er sket et sted fra en af de 14 boringer og så til og med vandværket, siger Henrik Correll.

- Nu er vi i gang med at undersøge, hvor forureningen er sket, men hvis resultatet af næste prøve viser at vandet er rent, kan det blive svært at finde årsagen.

Fors får resultaterne af de seneste prøver på fredag. Så bliver det op til Roskilde Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed at vurdere, hvad der så skal ske og det afhænger af prøveresultatet.

Foreløbig skal man fortsætte med at koge vandet.

Overbelastet SMS-system

Fors er tilknyttet et sms-advarselssystem, der automatisk kan finde alle de mobilnumre, der er hører til en adresse inden for et bestemt område. Det bruger man blandt andet til at sende advarsler ud til forbrugerne.

Systemet blev aktiveret mandag, da Fors havde fået analyseresultatet, der viste at der var bakterier i vandet.

- Desværre viste det sig, at sms-systemet åbenbart ikke kunne klare at sende til 50.000 på en gang, siger Henrik Correll.

- Derfor har vi været nødt til at få beskeden sent ud i mindre blokke. Nu burde alle berørte have fået besked. Enten via sms, de sociale medier eller fra pressen.

Man kan finde de aktuelle oplysninger om forureningen hos Fors på www.fors.dk/kogvandet/ eller via roskilde.dk.