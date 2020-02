Drenge satte ild til knallert

Onsdag aften fik politiet en melding om, at tre drenge havde sat ild til en knallert på stisystemet bag haveforeningen Solvang. Det var en 22-årig kvinde, der havde set det. Hun havde også fået fat i en pulverslukker, så det lykkede for hende at få branden slukket inden brandvæsnet nåede frem. Knallerten fik dog brandskade på saddel og baglygte.

Har man set de tre drenge i området, og kan man komme med oplysninger i sagen, vil politiet gerne have et tip på telefon 114.

Det er anden gang inden for kort tid, der er blevet sat ild til en knallert i området. Mandag aften blev der sat ild til en knallert ved Æblehaven 92. Her havde vidner set to personer hælde noget væske ud over knallerten, inden den brændte.