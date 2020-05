Drenge på indbrud i remisen

Drengene blev taget med retur til Politigården. Der var tale om to drenge på 15 år og en på 13 og en på 14 år. De to ældste var over den kriminelle lavalder, så de blev sigtet for indbrud. Alle kan forvente at høre enten fra politiet eller de sociale myndigheder, selv om de troede, at der var tale om en forladt og tom bygning.