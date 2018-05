Dreng snuppede penge og ur

En dreng smuttede fredag ved middagstid ind hos en ældre kvinde på Valhalvej. Her snuppede han et Georg Jensen ur og hendes pung med kontanter fra skrivebordet. Kvinden, der talte i telefon, da drengen kom ind, havde undret sig, da hendes dør plejer at være låst. Hjemmeplejen havde senere hjulpet hende med at lede efter de forsvundne sager, men de var væk. Da de dukkede op var døren ulåst, mens nøglen var i en boks. Kvinden har forklaret, at drengen var omkring 14 år, han var lys i huden, spinkel med brunt kort hår.