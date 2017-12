Se billedserie Domkirkens nye første præst Maria Harms ser juleaften som en stor chance for folkekirken. Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Domkirkens nye førstepræst: Juleaften er en stor chance

Roskilde Avis - 20. december 2017

- Juleaften er en stor chance for os i kirken, når så mange kommer indenfor. Derfor prøver jeg at gøre mig ekstra umage for at holde en prædiken, som alle disse mennesker synes er vedkommende. De kommer jo og er stemt til højtid, og derfor er de også klar til at lytte.

Sådan fortæller Maria Harms, der netop er udnævnt til førstepræst ved Roskilde Domkirke, om julens betydning for hende.

Alene juleaften kommer der normalt op mod 7.000 mennesker til de fire gudstjenester i domkirken og en i Gl. Vor Frue.

- Jeg kunne aldrig finde på at være sur over, at de ikke kommer resten af året. Når de nu er kommet indenfor denne dag, gælder det om at tage alle alvorligt og sørge for, at de får en god og oplevelse, forklarer hun.

- Julen er for mig en stor glæde. Budskabet er, at Gud viste, han ville høre sammen med menneskene, da Jesus blev født. På den måde mødes det guddommelige og det menneskelige.

- Men julen er også en tid, hvor man mærker savnet efter dem, der er væk, som man plejede at holde i hånden rundt om juletræet.

- Her har vi en vigtig rolle i kirken, fordi vi både kan rumme den store glæde - og stor sorg.

Andesteg og sylte

- Privat elsker jeg julen, og den fejrer vi i familien med vore tre børn på 17, 13 og 9 år, fortæller Maria Harms.

Juleaften står den på andesteg samt ris a la mande, som gemalen står for, ledsaget af en passende rødvin.

Denne dag har Maria Harms travlt med sin gudstjeneste klokken 13 i domkirken, som hun går og forbereder gennem længere tid: - Det bliver heldigvis aldrig rutine.

Næste gang hun går på prædikestolen er 2. juledag, men hun skal også over for at høre sin kollega, 1. juledag.

- Men jeg laver også noget af julemaden, nemlig en sylte, som jeg har fået opskriften til af tidligere domprovst Karen Horsens. Vi bruger ikke svinehoved men nakkekam, og det giver god smag.

En særlig kirke

For Maria Harms var det en rigtig god nyhed, da hun blev ansat ved domkirken for 18 år siden.

- Denne bygning har jo en fantastisk historie og er på UNESCO-listen over verdens kulturarv. Men samtidig er det også en levende institution, hvor mennesker nu gennem mange århundreder er kommet med deres tro, håb og kærlighed.

- Domkirken er fortsat et center for meget af livet i Roskilde. Det er en dejlig by, hvor vores familie hurtigt faldt til.

- Når jeg kommer rundt på min cykel, møder jeg hele tiden mennesker, som jeg kender fra den ene eller anden sammenhæng. Det er både trygt og berigende.

- Samtidig er indbyggerne i Roskilde forskellige og meget engagerede. Det mærker vi også hos de mange aktive menighedsrådsmedlemmer, medarbejdere og frivillige, der sørger for, at der sker så meget i- og omkring domkirken.

- Jeg trives godt i de flotte omgivelser her, og det er selvfølgelig også grunden til, at jeg er blevet her i 18 år, fortæller Maria Harms.

- Hver eneste gang jeg kommer i domkirken, får jeg altid øje på noget nyt. Det kan være en lille figur, der er skåret i træ, et kalkmaleri eller noget helt andet. Men det er altid en berigende og ny oplevelse, fortæller Maria Harms.

tk Blå bog

Navn: Ellen Maria Grethe Harms

Født: 1967 i Ll. Heddinge, hvor

Moderen var hjemmegående præstekone og faderen sognepræst, senere provst for Tryggevælde.

Som 7-årig flyttede hun til Christianshavn, da faderen blev provst ved Holmens Kirke.

Gammelsproglig student fra Zahles Gymnasium.

Tog et sabbatår og arbejdede i en børnehave for at tjene til en stor rejse til Australien og USA.

Læste teologi ved Københavns Universitet og blev færdig i 1996.

Gift i 1998 med Jes Fabricius Møller, lektor ved Historisk Institut

Maria Harms startede med vikar-arbejde som præst

1999 blev hun ansat som sognepræst ved Domkirken, og familien flyttede til en embedsbolig i Roskilde

1. december 2017 udnævnt til førstepræst ved Roskilde Domkirke.