Domkirken lukket ind til videre

Roskilde Domkirke er også lukket ind til videre, som følge af de mange foranstaltninger fra regering og Folketing for at hindre spredning af corona-smitte.

- For os er det underligt, at der hverken er gudstjenester, møde eller koncerter og andet. Men vi følger selvfølgelig strengt de retningslinjer, der kommer fra landets myndigheder, siger formanden for Domsognets menighedsråd.