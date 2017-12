Se billedserie Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Domkirken er reddet - gudskelov

Roskilde Avis - 05. december 2017 kl. 00:00 Af Bent Oslev / Formand for Foreningen for Bygnings og Landskabskultur i Roskilde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

500 året for reformationen er ved at være til ende. For Roskilde betød reformationen en voldsom nedgang, økonomisk og fysisk. De fleste kirker og alle klostre blev revet ned, kun Vor Frue kirke, Sct. Jørgensbjerg Kirke og Domkirken overlevede, alle tre som simple sognekirker. Bispesædet blev flyttet til København. Den sidste katolske biskop Rønnow blev fængslet og døde i fængslet 1542, 6 år efter reformationen. Kirkens præster og embedsmænd måtte konvertere, blev forvist eller flygtede fra byen.

Indbyggertallet faldt fra ca. 5.000 til ca. 1.500 personer, og det var de rige og magtfulde fra kirken, der var væk. Tilmed havde kongen taget en stor del af formuen og ejendom fra kirken. Sjællands Stift havde nu hovedsæde i København, en situation som først blev ændret i 1922, da Roskilde Stift blev oprettet og en biskop igen residerede i Roskilde.

Roskilde var på kort tid blevet et rigtigt fattigt hul uden fremtidsudsigter, en by i total opløsning. De få resterende indbyggere kunne blot se på, hvordan byggematerialer blev hentet og kørt bort fra de tomme bykvarterer til byggerier andre steder i landet, til kongelige slotte og adelspalæer. Indbyggerne har vel kunnet trøste sig ved at rode lidt i ruinerne efter småting de selv kunne bruge. I 1600-tallet fik byen igen nogle drøje hug, da store bybrande, pest samt svenskekrigenes ødelæggelser ramte resterne af Roskilde.

Nedturen og fattigdommen varede godt 300 år, da begyndte den generelle rigdom i samfundet at stige langsomt. I løbet af 1800-tallet kom der for alvor gang i Roskilde igen med industrialisering og friere handel. Mange nye varer og produkter så dagens lys. Den første jernbanestrækning i Danmark blev anlagt mellem København og Roskilde. Rigdommen kom ikke mere fra Domkirken og stiftet, den kom fra handel og industri.

Nogen gange held, andre gange omtanke

Hvorfor blev domkirken ikke revet ned sammen med alle de andre kirker, da det så allersortest ud. Det har sikkert været drøftet, for hvem skulle nu betale for driften og vedligeholdelse af denne kæmpe bygning, som ingen ville vedkende sig. Den havde været katolicismens fornemmeste symbol i Danmark, men var nu forladt af alle sine understøtter.

En mur blev opført midt i kirken mellem hovedskibet og koret, så funktionen som mindre sognekirke bedre kunne opfyldes, og så menigheden ikke skulle sidde med ansigterne i mod de 36 kannikestole og alt andet katolske halløj.

Med den interne mur klarede man sig med domkirken, som den var. Men at den i dag står så forholdsvis velbevaret må betegnes som skæbnens gunst. At bevare vores gamle middelalderbyer er ikke blot et spørgsmål om omtanke, gode viljer og fredninger. Det er også et spørgsmål og held.

Men vi skal heller ikke bevare hvad som helst, og vi skal heller ikke afvise moderne arkitektstrømninger og krav til moderne livsførelse, vi skal simpelthen søge efter kvaliteten og det tidstypiske. Vi skal selv vælge hvad vi vil have og hvad vi vil bevare.

I nyere tid har der også været store angreb på byens indlysende kvaliteter. I 1908 blev karreen på Stændertorvet revet ned. Siden har det været umuligt at få styr på udformningen af dette kæmpe store torv. Den sidste fornyelse er nogenlunde løst, men hvor ville det have været en fantastisk bymidte med det lille trumpetformede middelalderlige Rådhustorv og det stramme klassisistiske Ny Torv ned mod det kongelige Palæ. Der var vi uheldige, og det er ironisk, at lige der hvor den nedrevne karre lå, er der nu parkeringsplads - så banalt ender det altid.

Til gengæld er renoveringen af Domkirkepladsen i begyndelsen af 1980'erne absolut vellykket.

Da jeg kom til byen i 1972 var Domkirkepladsen én stor vandret flade, der skød ud fra Katedralskolens bygning. Den vandrette flade fortsatte rundt om kirken helt ud i mod Odd Fellow Logens bygning, hvor en støttemur i mod Skolegade nåede flere meters højde. Pladsen var belagt med lyserød bornholmsk sandsten, og blev brugt til parkering.

Samtidig lå en enorm bunke brosten i provstens have, nærmest et bjerg. Det var Domkirken som havde opkøbt de brosten, der løbende blev gravet op af Roskildes gader, efterhånden som de blev asfalteret. Hvilken forudseenhed.

I begyndelsen af 1980'erne blev Domkirkepladsen renoveret efter arkitekterne Inger og Johannes Exners projekt. Væk var den grimme lyserøde vandrette plads og den kæmpestore støttemur mod Skolegade. I stedet står Domkirken på sin egen lille bakke på kanten af skråningen ned mod fjorden - sådan som det var planlagt fra begyndelsen.

Al den opmærksomhed vores by nu igen får i rigeligt mål, skyldes først og fremmest Domkirken.

Derfor lyder årets sidste reformationshyldest - gudskelov Domkirken blev reddet.

