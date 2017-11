Mads Korsholm og de øvrige ansatte på Domapoteket er på vej fra nr. 52 til nr. 51 lige overfor i Algade. (Arkivfoto: Erling J.)

Send til din ven. X Artiklen: Domapoteket rykker tværs over gaden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Domapoteket rykker tværs over gaden

Roskilde Avis - 28. november 2017 kl. 00:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En af Roskildes hæderkronede virksomheder, Domapoteket, flytter nu tværts over Algade fra Hestetorvet til nye lokaler i nummer 51 mellem Superbrugsen og FDB Møbler.

- Her har vi kunnet få mere moderne og tidssvarende lokaler, så kunderne får lettere adgang og mere plads i butikken. Hidtil har de tunge indgangsdøre gjort det meget svært for kørestolsbrugere og andre handikappede overhovedet at komme ind. Nu får alle bedre forhold, siger apoteker Mads Korsholm.

Han overtog i sommeren 2015 Domapoteket efter Paul Bundgaard, der bl.a. er kendt for sit arbejde i Roskilde Sygehusgruppe for at bevare mest muligt af det lokale hospital og sikre en fuldt fungerende skadestue.

I sin tid overtog Bundgaard apoteket efter den kendte Helmuth Ingvorsen, der startede fabrikken Nunc - nu Thermo Fischer Scientific - i Kamstrup.

Bundgaard besluttede dog, at lokalerne i det flotte gamle hus på hjørnet af Algade og Snæversti var blevet for utidssvarende og rykkede i 1995 apoteket til Hestetorvet.

Domapoteket er i dag et af de største indenfor Region Sjælland, og her arbejdet til daglig over 20 ansatte, oplyser Mads Korsholm.

- Vi har reageret på, at en undersøgelse blandt vore kunder viste et ønske om mere plads til at komme rundt på. Derfor har vi nu lavet et topmoderne apotek, hvor det er lettere for alle at komme,og vi glæder os til at byde både nye og gamle kunder velkomne, forklarer Mads Korsholm.

Åbningen foregår mandag den 11. december, klokken 9.00 med kaffe og kage til de morgenfriske.