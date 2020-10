Dobbeltbesøg fra Comedyklubben

KulturCosmos på Søndergade 13 i Viby får besøg af de to stand-uppere Jacob Taarnhøj og Pelle Lundberg tirsdag 20. oktober klokken 20.

Jacob Taarnhøj debuterede med et brag af en succes, da han i 2012 vandt De Nyeste Nye, en stand-up konkurrence for helt nye talenter. Siden har hans komiske evner banet vej for optræden ved Zulu Comedy Galla i 2013, på Frank Hvams minitour NYT samt ved Zulu Comedy Galla 2017, hvor han fik tildelt talentprisen.