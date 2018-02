Dobbelt indbrud på planetvejene

De to planetveje, Neptunvej og Marsvej, i Jylllinge har i løbet af weekenden været plaget af en indbrudstyv. På Neptunvej rakte tyvens færdigheder dog ikke til andet end nogen slemme indbrudsmærker på et vindue til et soveværelse. På Marsvej lykkedes det for tyven at få brudt et køkkenvindue op. Indenfor blev alt gennemrodet. Hvad tyven forsvandt med er der endnu ikke overblik over.