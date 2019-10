Send til din ven. X Artiklen: Direktør i Bosj Bo Jørgensen:Man skal føle sig tryg og hørt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskilde Avis - 21. oktober 2019

Direktør i Boligselskabet Bo Jørgensen svarer her på Kim Stamer Harders kritik:

Kim Stamer Harder rejser i sin henvendelse fire emner, som han er utilfreds med.

Pladsen tillader mig ikke at gå i dybden med alle fire emner, men vi skal vende dem på et møde den 18. november, hvor jeg er sikker på, at vi kan tale os til rette.

For at tage det vigtigste først, så vil jeg gerne slå fast, at det er helt uacceptabelt, at man føler sig utryg i hverdagen på grund af en voldelig nabo. Jeg har forstået på sagen med "Mogens", at den i forhold til Fælledvej er ved at finde sin løsning ved, at "Mogens" er opsagt.

Det er dog samtidig vigtigt for mig at understrege, at vi lever i et retssamfund, hvor mennesker som "Mogens" også har rettigheder og sin oplevelse af sagen.

Jeg kan ikke kommentere i avisen på den konkrete personsag, men at en person er opsagt er jo ikke ensbetydende med, at beboeren vil flytte.

Og så skal fogeden tilkaldes. Der kan altså godt gå et stykke tid, selvom vi fra Boligselskabets side har gjort, hvad vi har mulighed for.

Når vi ikke altid kan give et hurtigt og tilfredsstillende svar til afdelingsbestyrelserne, så er det ofte fordi Retssystemet og evt. kommunen er involveret - og der er lovgivning, der skal følges i forbindelse med udsættelse. Jeg vil imidlertid meget gerne se på, om der er ting, vi kan gøre hurtigere eller bedre.

Vi føler en plan

Med hensyn til kloakkerne, så har vi et meget stort og omfattende renoveringsprogram for vores 12.000 boliger. Renovering af kloakkerne alene beløber sig lige nu til omkring 40 mio. kroner, og vi følger en plan, som vores byggeafdeling har planlagt sammen med Forsyningen, så de vigtigste kloaker tages først. Vi vil jo gerne skifte dem alle sammen hurtigt, men det er også vigtigt for os at holde huslejerne på et niveau, så alle kan være med. Og her er vi i tæt dialog med afdelingsbestyrelserne for at gøre tingene i den rigtige rækkefølge til prisen.

Lovet mere end sparet

Opgangs- og lejlighedsdørene er vi ved at undersøge, og umiddelbart lader det til, at vi i vores dialog med afdelingsbestyrelsen har lovet mere end der var sparet op til. vi er ved at undersøge sagen, som jeg kun har kendt siden fredag eftermiddag.

Det er en stor arbejdsindsats som vores beboervalgte yder i hverdagen - og ofte utaknemmelig. Så jeg forstår godt, at der kan opstå frustrationer. Vi skylder dem stor tak, og jeg ser frem til at mødes med Kim Stamer Harder og bestyrelsen den 18. november.

Her håber jeg, vi kan få udredt misforståelser og få delt viden. Og jeg vil meget gerne høre forslag til, hvordan vi kan blive bedre.

Det vil glæde mig, hvis bestyrelsen vil fortsætte, så vi sammen kan løse de udfordringer og opgaver, der altid er i et levende beboerdemokrati, hvor mangfoldighed og rummelighed godt kan sætte den enkeltes tålmodighed på prøve. Jeg beklager dybt Kims oplevelser, der er langt fra acceptabelt og kendetegnende for vores beboere.

