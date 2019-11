Direktør i Bosj Bo Jørgensen i internt opslag: Vi har lært af vores fejl - sig det ikke til avisen

Bo Jørgensen har skrevet en intern besked, hvor han svarer på nogle af Kim Stamer Harders kritikpunkter.

Roskilde Avis - 05. november 2019 kl. 00:41 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Direktør i Boligselskabet Sjælland Bo Jørgensen indrømmer på en lukket del af boligselskabets hjemmeside, at boligselskabet har begået fejl, og at der også er sket fejl i samarbejdet mellem Bosj og bestyrelser.

Fejl som tidligere formand i en afdelingsbestyrelse, Kim Stamer Harder, har påpeget.

Samtidig beder Bo Jørgensen beboerne om ikke at gå til Roskilde Avis, hvis de har kritik, men i stedet gå gennem boligselskabets klagesystem.

Men et af Kim Stamer Harders kritikpunkter var netop, at han ikke kunne komme i kontakt med Bosj og brugte tiden på at rykke og rykke. Derfor gik han til avisen.

Kim Stamer Harder mener, at Bo Jørgensen med sit skriv viser, at han netop ikke vil i dialog, som han ellers siger.

Monolog

- Bo Jørgensen har så travlt med, at der skal dialog til, og han vil ikke kommentere i Roskilde Avis, men at føre dialogen direkte med mig og min afdelingsbestyrelse vil han ikke, siger Kim Stamer Harder:

- Jeg skal høre gennem en anden afdelingsbestyrelse, at Bo har skrevet om sagen, hvad han ellers i Roskilde Avis skriver meget tydeligt, at han ikke vil. Og Bo har ikke ulejliget sig med at skrive til mig og fortælle, at han kommenterer min sag i et lukket forum overfor andre afdelingsbestyrelser, siger Kim Stamer Harder og fortsætter:

- Han skriver om sagen og kommenterer direkte på de enkelte kritikpunkter inde på en lukket hjemmeside, men andre kan ikke kommentere, så det er ikke dialog men en monolog. Det er tom luft. Det eneste han gør er at lukke ned.

- Jeg får ikke en chance for at sige noget og korrigere hans fejl. Bo Jørgensen er enerådende, slår Kim Stamer Harder fast.

Horrible oplevelser

Bo Jørgensen forklarer, at artiklen i Roskilde Avis har givet ham anledning til at se nærmere på de problemer som Kim Stamer Harder har fortalt om.

Han indleder med at skrive: "Flere af jer har givetvis læst de artikler, der er blevet bragt i Roskilde Avis. Før jeg går nærmere ind på nogle af artiklens emner, vil jeg gerne slå fast: De oplevelser, som Kim og hans naboer har haft med en bestemt nabo, er dybt uacceptable. De horrible oplevelser, "Mogens" (som avisen kalder beboeren) har udsat sine naboer for gennem flere måneder, skal ingen finde sig i.

Jeg forstår godt den frustration, som "Mogens" kan give - og den afmagt, naboerne kan føle efter lang tids dårlige oplevelser. Når dét er sagt, har vi som selskab gjort alt, hvad vi kan inden for de rammer, vi arbejder under. Som jeg også understreger i avisen, lever vi i et retssamfund, hvor alle har rettigheder - også "Mogens". Og de rettigheder skal vi både respektere og følge".

Eftertanke

Bo Jørgensen skriver, at artiklen i Roskilde Avis har givet ham anledning til at se lidt nærmere på de problemstillinger, som Kim bringer frem.

Han skriver, at der er læring i alle udfordringer - og dem vil han benytte lejligheden til at dele, så alle bliver bedre til at tackle dem, når de opstår.

Han skriver:

"Jeg gjorde med vilje min kommentar kort i avisen, fordi jeg synes, den slags drøftelser bedst løses gennem personlig dialog og de kanaler, vi har aftalt mellem os".

Han forklarer, at to ting ville have fremmet sagen om Mogens. Nemlig at en eller flere beboere havde stået offentlig frem og vidnet om problemerne, så politiet og relevante sociale myndigheder kunne skride ind. Og hvis Retten i Roskilde prioriterede den slags sager som disse højere - både boligretten og fogedretten.

Fejl og udskudte sager

Kim Stamer Harder og han bestyrelse var utilfredse med, at flere sager blev så langsomt behandlet, at de blev langt dyrere undervejs. Han nævnte blandt andet nye døre i opgangen, som beboerne havde sparet sammen til. Men pludselig havde de ikke længere råd, fordi projektet var blevet 60 procent dyrere end beregnet.

Til dette skriver Bo Jørgensen:

"Afdelingen behøvede nye lejlighedsdøre og hoveddøre. En medarbejder mente det skulle slås sammen, driftslederen og bestyrelsen gjorde ikke. Sagen blev udskudt. Vi har imellem tiden intensiveret samarbejdet mellem driftslederen og andre, som arbejder med afdelingernes opgaver, så det ikke gentager sig".

Forkert rådgivning

Kim Stamer Harder har fortalt, at Bosj gang på gang har rådgivet afdelingen forkert, hvilket har ført til unødvendige huslejestigninger.

Som eksempel nævner Kim Stamer Harder, at beboerne i fire - fem år har ventet på en ny kloak. De har fået at vide, at den kommer til at koste alt mellem to og syv millioner kroner.

Han sagde, at de havde tigget om at måtte få lov til at spare op til kloakken, så de ikke skulle låne til den. De fik i lang tid at vide, at det kunne de ikke.

Det viste sig ikke at passe. Da en ny medarbejder startede i Bosj, fik beboerne skæld ud over, at de ikke havde sparet op, fordi det ville blive dyrt at låne penge til kloakken.

Til det skriver Bo Jørgensen:

"Kim rejser en kritik af kloak-renoveringen. Den har jeg dykket ned i og må konstatere, at kritikken et stykke af vejen er berettiget. At vi prioriterer, og udskyder en opgave til den er nødvendig, er i orden, men vi skal give besked og være i dialog med bestyrelserne. Det er et fælles ansvar - ingen alene har det ansvar".

Bo Jørgensen lover til sidst i sit skriv, at han vil sætte en række tiltag i gang, så Bosj kan reagere hurtigere, hvis sagen kræver involvering.

"Men jeg har brug for alle beboervalgte og medarbejders hjælp. Brug vores klagesystem. Udbred viden om, hvor vigtig klagesystemet er.

Har du forslag som kan gøre os bedre, håber jeg at høre fra dig", slutter direktøren.

