Peter Schwalbe er chef for erhvervsakademiet på Maglegårdsvej i Roskilde.

Digitalt spark på erhvervsakademi: Vi blev tvunget til at svømme

Roskilde Avis - 09. april 2020 kl. 04:40 Af Tekst og foto: Tomas Skov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det var et chok for os, men det er gået over al forventning. Man lærer at svømme, når man bliver kastet i vandet, siger akademichef på Zealand, Sjællands Erhvervsakademi på Maglegårdsvej, Peter Schwalbe.

Han holdt ledermøde om formiddagen onsdag 11. marts for at drøfte forholdsregler, hvis Zealand blev pålagt at sende de 1.500 elever hjem. Allerede samme aften får han at vide, at nedlukningen af landets uddannelsesinstitutioner er en realitet.

Systemerne sladrer Heldigvis havde man på Zealand indkøbt en række digitale, pædagogiske hjælpemidler et halvt år forinden. Det betyder, at underviseren kan sidde med op til 35 studerende på sin skærm, give dem opgaver og sende dem i grupper - selv om de sidder derhjemme hver for sig.

Undervisningen kører nu digitalt på medier som Moodle og Zoom, og ved fortsat nedlukning efter påske, vil eksamener blive afviklet digitalt eller udsat til senere på semestret.

- For et par år siden fandtes de her redskaber jo ikke, så udviklingen er heldigvis med os. Det fungerer jo sådan, at hvis der ikke er aktivitet hos den enkelte studerende, så sladrer systemet. Så i nogle klasser har de studerende faktisk været mere aktive end ellers, siger Peter Schwalbe.

Digitalt spark bagi De mere praktisk anlagte uddannelser på Zealand som f.eks. laborantuddannelsen er afhængige af at arbejde i laboratorierne, men disse får nu vendt skemaet, så de får deres teoretiske del i den kommende tid, mens den praktiske del må vente. Peter Schwalbe forventer at åbne Zealand gradvist op primo maj, men det bliver under en række forholdsregler og til en forandret undervisningsverden.

- Vi skal også huske at bruge det, vi har lært, når det hele bliver normalt igen. Hele undervisningsbranchen er blevet rykket af det her, og de studerende efterspørger faktisk også den digitale undervisning i stigende grad. Vi har fået et spark i røven, siger han.