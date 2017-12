Digital Gazelle til Veddelev

Veddelev-firmaet KLS Nordic har fået årets digitale Gazelle-pris af Børsen for sin udvikling af robotter, der hurtigt og effektivt hjælper apotekerne med at finde medicin frem til kunderne.

Ejeren af KLS Nordic Morten Werner var stolt over at modtage prisen som et tegn på, at hans firma har været i stand til at skabe nye og bedre løsninger for kunderne.