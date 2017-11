Roskilde håber på at kunne starte byggeriet af diger ved Jyllinge Nordmark i løbet af 2018, så beboerne i Jyllinge Nordmark ikke skal leve i frygt for en ny stormflod som i december 2013. (Arkivfoto: Erling J.)

Digerne op i 2018 - Roskilde fremskynder planer i Jyllinge

Roskilde Avis - 30. november 2017 kl. 00:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Digerne langs Roskilde Fjord og Værebro Å, der skal beskyttyllinge Nordmark imod nye oversvømmelses-katastrofer, må påbegyndes i 2018, konkluderede borgmester Joy Mogensen (S) på byrådets møde onsdag aften.

Her var godkendelsen af ændringer i kommuneplanen, en ny lokalplan samt den tekniske VVM-redegørelse blevet fremskyndet, så de kunne vedtages en måned før planlagt.

Derefter kan Roskilde nu sende disse planer til Miljøministeriet. Hvis alt går vel, kan de statslige myndigheder nå at behandle eventuelle klager indenfor seks måneder. Det lovede erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) for kort tid siden under et besøg i Jyllinge efter den sidste storm, hvor det atter var ved at gå helt galt.

Dige-projektet er tidligere blevet godkendt af et stort flertal på 94 pct. af beboerne i området. Kommunen betaler omkring havldelen, mens de selv skal klare den anden del, men det er på meget lempelige vilkår, fordelt over mange år.

Under afstemningerne markerede et mindretal fra V-DF-K på 13 af byrådets 31 medlemmer deres principille modstand imod, at planerne stadig giver plads til offentlige stiger i forbindelse med digerne. De mener, at det skaber flere klager fra beboerne og kan risikere atter at forsinke hele projektet unødvendigt.

Alle partierne var dog enige om, at det har været vigtigt at gennemføre arbejdet både i byrådet, i kommunens administration og fra beboerne i Jyllinge Nordmark, selv om det har krævet store anstrengelser og nu varet næsten fire år siden den første og værste oversvømmelse for fire år siden i december 2013.

Sti-misforståelsen

Midt i den store forbrødring og lettelse over, at en vedtagelse endelig var på vej, følte den radikale Jeppe Trolle dog trang til at fyre et par bemærkninger af:

- Nu håber jeg efter disse erfaringer, at alle har forstået alvorlen af klima-forandringerne - så de også vil være med til at gøre mere for at stoppe dem i det kommende byråd.

- Under den netop overståede valgkamp har det været forstemmende, at nogle ville slå plat på ulykkerne i Jyllinge. Kystsikringen er jo ikke blevet forsinket pga. de rekreative stier ved digerne, men på grund af langsommelig sagsbehandling i klage-instanserne - samt ikke mindst skiftende og nye krav fra de statslige myndigheder til kommunen om udformningen af projektet.

Den bemærkning fik bl.a. Peter Madsen (V) på banen:

- Stierne har været omstridte, fordi de ikke har noget med kystsikring af gøre. Flertallet i byrådet må forstå, at hvis nogle beboere i området føler sig kraftigt generet af byggeriet, vil de også kæmpe imod. Det kunne have været undgået, hvis man havde udeladt stierne.

Paludans roser

Formanden for Miljø- og Klimaudvalget Jonas Paludan (El) valgte en mere positiv indfaldsvinkel og uddelte ros til flere:

- Først vil jeg rose de seje borgere, der har været så meget igennem og arbejdet så hårdt for, at vi nu endelig kan få gang i dette projekt om kystsikring.

- Samtidig skal vi anerkende kommunens forvaltning, der aldrig før har arbejdet indenfor dette område og har skullet sætte sig ind i et helt nyt stof på rekordtid.

Evan Lynnerup (V) kritiserede Jeppe Trolle for at ødelægge den gode forståelse mellem byrådets partier ved den endelige vedtagelse af Jyllinges kystsikring.

- Når man har oplevet de skrækslagne forældre og børn, hver gang der var optræk til storm og højvande i fjorden, er det for vigtigt til den slags stridighedr. Nu håber jeg, vi får det ordnet på fredelig vis, så beboerne på ny kan leve trygt - og kunne sælge deres hus i området, hvis de får lyst til det.

tk