Hans Eichhorn, Else Bak Pedersen, Hans-Jørgen Bundgård, Svend Erik Stoltenberg og Iben Hermann er samlet om kaffe og borgmesterstang en morgen i fælleshuset på Højen i Himmelev.

Det skal ikke være et plejehjem

Seniorbofællesskabet Højen består af aktive ældre, der måske en dag bliver gamle

Roskilde Avis - 23. oktober 2019

På Højen i Himmelev lever 47 ældre sammen i et bofælleskab for aktive seniorer. Højen består af 26 ejerboliger og et fælleshus med storkøkken, spisestue, værksted, gæsteværelser, tv-stue og musikrum.

Boligerne er bygget omkring en fælles grønning med legeplads til børnebørnene, som alle boligerne vender ud mod. Bagtil har husene små haver, som man kan benytte, hvis man ønsker at være mere privat.

Forpligtende fællesskab Højen blev etableret for ti år siden med det ønske at etablere et forpligtende seniorbofællesskab med madlavning, fællesspisning og arbejdsdage på de fælles områder.

Udskiftningen har været yderst moderat siden fælleskabets fødsel, så bortset fra enkelte dødsfald og nytilkomne, er det i store træk de oprindelige beboere, der fortsat lever sammen på Højen.

- Vi bliver ældre, og det er en udfordring på sigt, siger Else Bak Pedersen, der bor alene, og ikke har planer om at ændre på sin boligsituation.

- Jeg skal bæres ud herfra, fastslår hun.

Yngre blod foretrækkes Tilflyttere til bofællesskabet skal være minimum 50 år, og for nogle år siden blev det vedtaget, at den maksimale alder ved indflytning må være 65 år.

Det kan umiddelbart forekomme paradoksalt, at man skal være relativt ung for at flytte i seniorbofællesskab, men det er for at sikre et glidende generationsskifte på Højen.

- Det er simpelthen for at sikre ungt blod til fællesskabet. Det skal ikke være et plejehjem, understreger Iben Hermann.

Fællesspisning er kittet Årene passerer dog ufortrødent videre, og således er Højens relativt unge stiftere for nogle vedkommende ved at nå en vis alder.

- Vi føler os jo slet ikke gamle, fastholder den 84-årige alderspræsident Hans Eichhorn.

Stort set alle 47 beboere er dog fortsat aktive og fuldt selvjhulpne, og hovedparten af beboerne mødes i fælleshuset tirsdag til torsdag over aftensmaden, hvor man på skift står for indkøb og madlavning.

- Fællesspisningen er kittet, hvor vi snakker sammen. Vi har mange forskellige meninger, men det er ikke noget, vi bliver uvenner over, siger Svend Erik Stoltenberg, der blandt andet spiller i husorkestret 'Band on the High'.

Inspirerer hinanden De spiller koncert et par gange om året, og så er der ellers bar, dans og kulørte lamper i fælleshuset.

Andre har dannet en cykelklub, nogle en gourmetklub, og andre dyrker teater, vinterbadning, vandring, golf eller anden motion.

- Vi er optagede af at holde os i gang, og vi tager hinanden med og inspirerer hinanden, fortæller Iben Hermann, der vil gå en tur med hunden efter morgenkaffen.

Dagens dont Hans-Jørgen Bundgård skal ud at cykle, mens Svend Erik Stoltenberg skal passe børnebørnene. Dagen ligger åben for de endnu unge, aktive ældre, som ikke ser nogen grund til at flytte væk fra Højen i Himmelev.

- Vi har jo efterhånden nået en alder, hvor man ikke lige bliver headhuntet til et job i Århus. Så jeg regner med at blive boende, smiler Hans-Jørgen Bundgård.