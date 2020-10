Det sagde partierne: Selvkritik af budgettet

Et stort flertal på 29 ud af de 31 medlemmer i Roskilde Byråd vedtog kommunens budget for 2021, men de var selv utilfredse med resultatet på mange punkter. (Arkivfoto: Erling J.)

Roskilde Avis - 08. oktober 2020 kl. 04:54 Kontakt redaktionen

Under debatten i Roskilde Byråd ved 2. behandlingen af kommunens budget for 2021 var der stort flertal bag forliget. Det bestod af 29 ud af de 31 mandater fra S, V, DF, K, SF, R og LA. Kun Enhedslistens to medlemmer var imod.

Alle de deltagende partier bekræftede, at de naturligvis står bag forliget, som de nu har indgået. Men alligevel var de fleste kritiske på mange punkter og understregede, at det langt fra var deres 'kop the'.

Gitte Kronbak (S) forstod de bekymringer, der var kommet fra mange af kommunens ansatte og borgergrupper, fordi det er et spare-budget, hvor man endnu ikke har fastlagt, hvordan der skal spares.

- Derfor er det vigtigt, at alle besparelser skal udmøntes i samarbejde med de ansatte på de forskellige områder, og i sidste ende er det lederne, som skal finde en balance mellem opgaver og ressourcer.

- Vi skal holde fast i, at Roskilde fortsat er en god arbejdesplads og et godt sted for borgerne at leve.

Jette Tjørnelund (V) kaldte det et nødvendigt, men ikke populært budget.

- Nu skal Roskilde tilbage på en rigtig økonomisk kurs efter mange år med såkaldte 'investeringer i fremtiden', der har skabt underskud og tømt kommunens kasse.

- Det er sket, selv om Roskilde har mange ressourcer med aktive borgere og et af landets bedste skattegrundlag.

- Nu har vi brug for en stabil økonomi og udvikling af kommunen, der giver et sikkert fundament for velfærd, grøn omstilling og tryghed for medarbejderne.

- Vi har tidligere advaret imod, at den økonomiske kurs ville føre til en alt for hård opbrmensing, og nu er vi så endt i denne kedelige situation, hvor ingen af kommunens vigtige områder går fri for betydelige besparelser.

Merete Dea Larsen (DF) fremhævede, at hendes parti gennem mange år har advaret om en udvikling, hvor Roskilde efterhånden har tømt kommunekassen.

- Pengene er ikke brugt på de basale ydelser til borgerne, men er anvendt på store byggerier de såkaldte 'fyrtårne', imens både veje og bygninger har fået lov til at forfalde. Det bliver nu endnu dyrere at indhente.

- Den tidligere borgmester havde stor opbakning og kunne gennemføre sin dyre politik. Nu har vi fået en ny borgmester, der tilsyneladende er indtillet på at gå en anden vej, hvor man prioriterer den vigtige service til borgerne. Vi vil gerne give ham en chance for at rette op på situationen med dette budget.

Henrik Stougaard (El) var den eneste modstander af budget forliget blandt ordførerne og begrundede det på denne måde:

- Forligspartierne her i byrådet forsøger at tegne et billede af, at hvis man ikke sparer voldsomt, går bunden ud af kommunens kasse. Men det er falsk.

- Faktisk er situationen ifølge de seneste prognoser kraftigt forbedret. Uden overhovedet at spare i budgettet kan vi få genoprettet en kassebeholdning på 300 mio. om kun fire år - fremfor på to, som flertallet nu vil med sine nedskæringer.

- Flertallet i Folketinget har givet penge til bedre normering i børneinstitutionerne, men dem lægger S, R og SF i Roskilde bare i kommunekassen. Derfor må vi ønske V, K, DF og LA tillykke med, at de nu i et byråd med 'rødt flertal' får gennemført en borgerlig politik.

Lars Lindskov (K) kritiserede budgettet for helt at mangle visioner og udvikling. Han citerede Kaalunds gamle sang med musik af Carl Nielsen: 'På det jævne skal du bygge, på det jævne skal du bo'.

- Det er et udmærket billede af ambitionerne i Roskilde Byråd under det nuværende flertal. Mere socialistisk kan det jo næsten ikke blive. Ikke stikke ud. Ikke rage op. Ikke slå ud med armene.

- Der er bare kørt en grønthøster hen over det hele, så man ikke kan kende forskel på en kornmark eller en græsplæne.

- Årets forlig giver ikke et konservativt budget. Vi bruger alt for lidt på anlæg og kvalitet i vores løsninger - og vi får ikke forløst det potentiale, der er i øget konkurrenceudsættelse og samarbejde med vores private virksomheder.

Tina Boel (SF): - Vi har valgt at være med i dette budget, og vi tror på at ærlighed varer længst. Et af de store resultater for os er, at vi fik fjernet den automatisk indbyggede besparelse i budgettet hvert eneste år.

- Nu kommer alle besparelserne åbent frem, så borgerne kan se, hvad der foregår.

- Vi kender heller ikke situationen efter corona, men den har måske lært os, at bedre hygiejne og rengøring i kommunen giver store resultater. F.eks. når det gælder sygefraværet.

- I de kommende år kommer der flere penge til ansatte i børne-institutionerne, og det kommer vi også til at se her i Roskilde.

Jeppe Trolle (R) mente, at budgettet for 2021 var alt for uambitiøst, når det gælder grøn omstilling.

- Men jeg er alligevel gået med, så jeg også sidder i styrehuset og kan sikre, at 'sorte kræfter' ikke får styret Roskilde ind på en helt forkert kurs, når det gælder klimaeet.