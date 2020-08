Det gode vejr fortsætter: Mylder af mennesker og biler ved strande på årets varmeste dag

Meldingen er, at folk har ligget med så stor afstand, som det var muligt, og at der ikke har været grund til at gribe ind, når politiet har været ude på badestederne.

Det gode vejr fortsætter

I de kommende dage bliver der masser af mulighed for stadig at nyde det gode vejr, hvis man ellers har tid, da mange skal på arbejde eller i skole mandag. Augustvarmen fortætter hele næste uge ud, hvor en varm og tør luft vil strømme ind over landet, melder DMI. Temperaturen kan mandag til fredag komme op og ramme de 29 grader. Om natten kommer temperaturen til at ligge mellem 13 og 18 grader. Lørdag og søndag bliver vejret fortsat varmt men lidt mere ustadigt.